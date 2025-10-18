Xpeng P7+: l’ auto ora diventa anche ibrida con tecnologia range extender

Xpeng amplia la sua offerta e porta la tecnologia range extender sulla sua ammiraglia. Atriva infatti la XpengP7+, con una nuova versione che promette di eliminare definitivamente l’ansia da autonomia. L’auto, già molto apprezzata in Cina nella variante 100% elettrica, si prepara dunque a debuttare in una configurazione inedita. Essa infatti abbina un motore endotermico di supporto al propulsore elettrico principale.

Secondo i dati pubblicati dal Ministero dell’Industria e dell’Information Technology (MIIT), la P7+ range extender adotta un motore turbo benzina a quattro cilindri da 1,5 litri, in grado di generare 110kW, con il solo scopo di ricaricare la batteria e alimentare il motore elettrico. Quest’ultimo mantiene una potenza di 180 kW. Garantisce così prestazioni eccezionali e una velocità massima di 200km/h. La batteria LFP sarà la chiave per definire la reale autonomia in modalità elettrica e quella complessiva del sistema ibrido. Per il momento, però, la loro capacità non è ancora stata resa nota.

Xpeng P7+ pronta per l’Europa?

Rispetto alla versione puramente elettrica, la nuova P7+ cresce leggermente in dimensioni, raggiungendo i 5.071mm di lunghezza. Il design resta pressoché invariato, caratterizzato da linee pulite e da un profilo aerodinamico elegante. La sola differenza visibile è una griglia frontale attiva, capace di aprirsi o chiudersi automaticamente per ottimizzare il raffreddamento del motore. Sul lato posteriore invece, il look resta identico al modello standard, segno della volontà di Xpeng di mantenere la stessa identità estetica del suo top di serie.

In Cina, il prezzo della P7+ elettrica parte da 186.800 yuan, pari a circa 22.600€. Secondo le prime indiscrezioni la versione con range extender potrebbe costare leggermente di meno. Arrivati a questo punto la domanda che molti si pongono è se questa variante arriverà anche in Europa. Xpeng, che sta ampliando la propria presenza nel Vecchio Continente, Italia inclusa, potrebbe presto includere anche la P7+ range extender nella sua gamma europea.

L’ aumento di interesse verso i veicoli ibridi a ricarica estesa, unito alla strategia di Xpeng di proporre tecnologie avanzate a prezzi competitivi, potrebbe rendere questo modello un nuovo protagonista nel settore delle berline elettriche di fascia premium.