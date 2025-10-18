One UI 8.5: con l’ultimo update sarà più facile lo switch iPhone-Galaxy

Se sei in possesso di uno smartphone con attiva una Sim elettronica al proprio interno nel momento in cui si decide di passare ad un altro dispositivo si rende necessario fare switch anche della Sim e tale processo non è sempre molto agevole, può infatti risultare molto facile nel momento in cui si passa da un device ad un altro device della stessa famiglia, come ad esempio nel passaggio da Android ad Android o da iPhone a un altro iPhone, il problema subentra nel momento in cui ad esempio si passa da iPhone ad Android, in tal caso infatti si rende necessario dover contattare il proprio provider telefonico per ottenere una particolare chiave di accesso da inserire per poter passare la propria eSIM sul nuovo dispositivo.

Samsung vuole risolvere il problema

Come ben sapete, Samsung sta cercando di ultimare l’update della sua interfaccia grafica alla versione numero otto di tutti i dispositivi rimanenti, ma nel frattempo i suoi ingegneri stanno già lavorando alla versione successiva, 8.5 che dovrebbe introdurre interessanti novità sotto vari punti di vista senza per rappresentare una vera e propria rivoluzione, questa versione infatti sarà poi una evoluzione che mira a limare per perfezionare le caratteristiche già importanti della versione attuale.

Un elemento sul quale Samsung sembra stia lavorando è proprio lo switch da iPhone ha un modello della serie Galaxy, analizzando infatti il codice sorgente di una versione test disponibile online è emersa una stringa che parla proprio di questa possibilità dal momento che quest’ultima è contestuale ad un particolare menu che introduce proprio il passaggio della Sim elettronica indeterminate casistiche, all’interno di questo menu infatti citato il trasferimento della Sim da un dispositivo Android oppure specificatamente da un dispositivo iPhone.

Ovviamente si tratta ancora di un elemento in fase di test che probabilmente vedrà il futuro tra un po’ di tempo, ciò nonostante però questa funzionalità rappresenterebbe un passo in avanti importante.