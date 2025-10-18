Google Traduttore: molto presto lo schermo intero anche su Android

Come tutta la sua suite di applicazioni, anche Google traduttore gode di tutta una campagna di aggiornamenti costanti che la società si impegna a garantire costantemente alle proprie applicazioni, non a caso oggi vi riportiamo aggiornamenti in merito l’ultimo update individuato all’interno di Google traduttore che introduce una novità che gli utenti iOS hanno già visto con i loro occhi direttamente su Android.

La novità in arrivo

L’ultimo update che consiste nella versione 9.21.36.816661266.2 di Google Traduttore per Android, Introduce la possibilità di visualizzare quello che viene digitato e ovviamente l’output ottenuto direttamente a schermo intero, come se non bastasse il risultato viene mostrato anche informato decisamente più grande rispetto al passato in modo da risultare più leggibile agli occhi del nostro interlocutore, ciò secondo Google dovrebbe migliorare le interazioni tra utenti che parlano lingue diverse all’interno di contesti reali in cui è difficoltoso poter visualizzare frasi scritte in piccolo.

Come se non bastasse quest’ultimo update va a modificare il layout di alcune funzionalità per fare da terreno fertile all’introduzione di funzioni basate sull’intelligenza artificiale, Google infatti non ha nascosto la propria intenzione di trasformare il proprio traduttore in qualcosa di più simile a un vero e proprio assistente linguistico che possa non solo tradurre ma anche fornire elementi più rispetto a quello che abbiamo scritto e abbiamo tradotto, nonostante i grandi passi in avanti fatti dagli assistenti vocali infatti la tradizione testuale rimane ancora oggi quella più utilizzata e preferita da tutti gli utenti.

Ovviamente si tratta di un aggiornamento beta che poi nel corso delle prossime settimane arriverà in formato completamente stabile per tutti quanti, di conseguenza non rimane che attendere per poter visualizzare il cambiamento, ovviamente assicuratevi di avere sempre l’ultima versione di Google traduttore installata sul vostro dispositivo, dettaglio indispensabile per poter godere di tutte le ultime funzionalità.