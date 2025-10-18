WindTre, scopri le incredibili offerte per la rete fissa dell’operatore

WindTre è conosciuto principalmente per le sue offerte di telefonia mobile, che permettono ai clienti di navigare e comunicare a prezzi vantaggiosi. Ma l’operatore telefonico tradizionale presenta anche delle tariffe per la linea fissa davvero pazzesche. Scegliere WindTre per la propria abitazione è una scelta vincente, sia per la copertura estesa sul territorio, ma soprattutto per la velocità molto alta, con fibra FTTH fino a 2,5 Gbps in Download e 500 Mbps in upload.

Windtre, ecco le tariffe disponibili per la fibra

Al momento, WindTre mette a disposizione degli utenti diverse promozioni per ottenere la fibra nelle proprie abitazioni. Per tutti i nuovi clienti, è disponibile una promo online, che offre fibra fino a 2,5 Gigabit, chiamate illimitate incluse e giga illimitati sulle tue SIM. Nel pacchetto è compreso un modem Wi-Fi 7 e soprattutto Amazon Prime disponibile per 12 mesi. Si tratta di una tariffa limitata che ha un costo di 24,99 € al mese.

La seconda promozione, invece, riguarda tutti i clienti che hanno già attiva una linea mobile WindTre. In questo caso, l’operatore offre la fibra fino a 2,5 Gigabit E giga illimitati sulle tue SIM. In più, anche qui è compreso un modem Wi-Fi 7 e Amazon Prime per 12 mesi. Questa tariffa ha un prezzo che parte da 22,99 € al mese.

Non è finita qui, perché WindTre Ha pensato anche a un pacchetto che è il giusto connubio tra navigazione e intrattenimento. L’offerta esclusiva in questione mette a disposizione la fibra fino a 2,5 Gigabit, Giga illimitati sulle tue Sim, modem Wi-Fi 7 incluso e Amazon Prime per 12 mesi. La novità è che con questa tariffa gli utenti hanno a disposizione anche il piano standard di Netflix incluso ogni mese. Si tratta del piano che mette a disposizione due schermi ed è senza pubblicità. Il costo di questa tariffa incredibile è assolutamente da non perdere e di soli 36,49 € al mese.