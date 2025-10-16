WindTre, i piani tariffari pensati per le esigenze dei più giovani

WindTre è un ottimo operatore telefonico disponibile nel panorama delle telecomunicazioni italiano. Questo mercato negli ultimi tempi è diventato del tutto saturo, per cui gli utenti stanno trovando una poca difficoltà a barcamenarsi tra i tanti gestori disponibili, tradizionali oppure virtuali.

WindTre rappresenta sempre una valida scelta, soprattutto se i clienti passano da altri operatori, poiché possono ottenere delle tariffe dedicate super competitive. Un altro vantaggio dell’operatore è che se si sceglie di avere la rete fissa con WindTre, si possono anche ottenere sconti per le offerte mobili convergenti.

WindTre inoltre, pone un’attenzione particolare per le esigenze di diverse tipologie di utenti. Ad esempio, esistono dei piani tariffari completi a disposizione sia dei più giovani, sia dei più anziani.

WindTre, la tariffa migliore a disposizione dei più piccoli

Il piano tariffario di WindTre per i più giovani è davvero imperdibile, poiché vi è un connubio tra i servizi pensati per i ragazzi e dei prezzi davvero accattivanti.

L’offerta è disponibile per tutti i ragazzi al di sotto di 14 anni, e prevede 150 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti illimitati, 200 SMS, e 8,9 Giga extra da utilizzare nei paesi dell’Unione Europea. In più c’è a disposizione il servizio protezione minori incluso, mentre la spedizione della SIM è gratuita in tutta Italia. La tariffa in questione è disponibile anche in formato eSIM e prevede un costo di 6,99 € al mese, con attivazione gratis.

E le altre tariffe dedicate?

Non solo giovani, poiché WindTre mette a disposizione delle tariffe anche per altre tipologie utenti. Ad esempio, per tutti i giovani al di sotto dei trent’anni, oppure i clienti al di sopra dei 65 anni, l’operatore mette a disposizione 200 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti illimitati, 200 SMS, 12,6 Giga extra da utilizzare nei paesi dell’Unione Europea, e la spedizione della SIM gratuita in tutta Italia. In questo caso il costo del piano tariffario è di soli 9,99 € al mese, con attivazione gratis.