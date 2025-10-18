Unieuro: le migliori offerte sulle TV Samsung di tutto ottobre

In questo periodo Unieuro offre un ampio catalogo di televisori Samsung aggiornati al 2025. La gamma comprende modelli con tecnologie avanzate, dalle smart TV con processori intelligenti fino agli OLED di fascia alta. I clienti possono confrontare dimensioni, prestazioni e caratteristiche tecniche direttamente sul sito, valutando opzioni adatte a spazi piccoli o grandi. Le offerte permettono di accedere a modelli di fascia media e alta senza costi eccessivi. La scelta spazia tra pannelli QLED, Neo QLED, Crystal UHD e OLED, garantendo immagini nitide, contrasti elevati e colori realistici. Unieuro rende disponibile anche l’acquisto online con consegna rapida, offrendo la possibilità di valutare ogni dettaglio prima di completare l’acquisto.

Modelli Samsung disponibili da Unieuro

Su Unieuro è possibile acquistare la Samsung 75″ Vision AI Smart TV (2025) a 649 euro, un modello dotato di processore avanzato. Allora, tra i modelli si trova anche la Samsung Smart TV 50″ Neo QLED 4K Mini LED 2025 a 719 euro che regala ottima nitidezza oltre che una certa luminosità ad un prezzo speciale. Oltre la 50″, spettacolare è poi la Smart TV da ben 65″ QLED 4K 2025 al prezzo più unico che raro di 699 euro .

Unieuro mette in catalogo inoltre la Samsung Smart TV 55″ Neo QLED 4K Mini LED 2025 a 679 euro, un buon compromesso tra dimensioni e costo, no? C’è poi la a Samsung 85″ Crystal UHD 4K Vision AI Smart TV (2025) a 899,90 euro che invece offre offre uno schermo decisamente di grandi dimensioni. Infine, i modelli OLED che ha Unieuro sono la Samsung Smart TV 55″ 4K 2025 a 879 euro e la 65″ OLED 4K 2025 a 1.399 euro. Tutti i prodotti sono proposti da Unieuro anche sul sito così da poterli avere a casa propria in un attimo.