Per iFixit, Pixel Watch 4 è “finalmente lo smartwatch facile da riparare”

Il Google Pixel Watch 4 è arrivato sul mercato da sole poche settimane. Ma il dispositivo ha già raccolto numerosi consensi. Tra i più autorevoli c’è quello di iFixit. Il noto portale specializzato nello smontaggio dei dispositivi elettronici. Dopo aver effettuato il consueto teardown, i tecnici hanno assegnato al nuovo smartwatch di Google un punteggio di 9 su 10. E questo nella scala di riparabilità. Insomma, un risultato davvero eccezionale per un prodotto indossabile. Una categoria in cui la manutenzione è spesso complicata da collanti e da design compatti.

Google ha scelto di sostituire la colla con guarnizioni e viti. Una soluzione che ha facilitato l’apertura e l’eventuale sostituzione dei componenti interni. iFixit ha sottolineato come due bracci incernierati, azionati da viti, mantengano saldo il pannello posteriore. Il sistema garantisce una buona tenuta contro l’acqua grazie anche all’aggiunta di o-ring e viti nascoste sotto i supporti del cinturino. Una scelta importante, che rappresenta un passo concreto verso una maggiore sostenibilità e una più lunga durata dei dispositivi.

Pixel Watch 4 è un progetto pensato per durare nel tempo e la batteria si cambia senza fatica

L’aspetto più apprezzato dai tecnici riguarda però la batteria. Che in Pixel Watch 4 è fissata con viti e non con adesivi. Questo consente una sostituzione più semplice e sicura. A differenza invece di molti altri smartwatch che richiedono alcuni strumenti e delle manovre complesse. Anche gli altri moduli interni sono stati disposti con un’attenzione particolare alla riparabilità. Mantenendo comunque dimensioni compatte e funzionalità avanzate.

In un momento in cui la riparazione fai-da-te è un tema sempre più centrale, il passo compiuto da Google con Pixel Watch 4 appare come una mossa lungimirante. Il dispositivo offre prestazioni elevate e integrazione con il mondo Android. Ma oltre questo, potrebbe diventare un riferimento per chi cerca un prodotto durevole e accessibile anche dopo l’acquisto.