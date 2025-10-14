Apple Watch (Ultra 3) vs Google Pixel Watch 4: la sfida non è così scontata, CONFRONTO

Copertina APPLE WATCH VS PIXEL WATCH

Usare contemporaneamente Apple Watch Ultra 3 e Google Pixel Watch 4 è come osservare due universi paralleli. Entrambi rappresentano il meglio che le rispettive aziende sanno offrire nel campo degli smartwatch, ma partono da presupposti completamente diversi: Apple punta all’endurance, alla precisione e alla coerenza assoluta del suo ecosistema; Google lavora sulla leggerezza, sull’integrazione con Android 16 e su una nuova generazione di AI quotidiana. Ho portato entrambi al polso per oltre una settimana, alternandoli in palestra, in viaggio e nella routine lavorativa. Il risultato è chiaro: sono due prodotti straordinari, ma che si rivolgono a pubblici differenti, e capire quale scegliere significa capire come si vive la tecnologia, non solo quale si preferisce.

https://youtu.be/vWB-5gq5ots

Design e materiali

L’Apple Watch Ultra 3 resta una dichiarazione d’intenti: un blocco di titanio da 49 mm che trasmette solidità e potenza. Non è un orologio che cerca di essere elegante, ma uno strumento che comunica affidabilità. La finitura sabbiata, il vetro zaffiro e la costruzione monolitica ispirano fiducia anche in condizioni estreme.

Al contrario, il Pixel Watch 4 nella variante da 41 mm è l’esatto opposto: leggero, discreto, quasi gioiello. La cassa in acciaio lucido (o alluminio satinato, a seconda della versione) pesa la metà e scompare facilmente sotto una manica.

Al polso, l’Ultra 3 si fa sentire — 61 grammi di potenza pura — ma sorprende per bilanciamento e comfort. Il Pixel Watch 4 invece sparisce: 36 grammi appena, ideale per chi desidera uno smartwatch che non distragga mai. Il display Micro-LED di Apple è più grande e incredibilmente luminoso (3500 nit contro i circa 2000 nit di Google), ma quello del Pixel Watch 4 ha colori più saturi e un nero profondo, grazie al nuovo pannello OLED LTPO. In termini di resistenza non c’è paragone: l’Ultra 3 sopporta immersioni fino a 100 metri e temperature estreme; il Pixel Watch 4 è certificato solo 5 ATM, più che sufficiente per il nuoto ma non per immersioni o alpinismo.

Software e interfaccia

Apple e Google interpretano in modo radicalmente diverso l’idea di “orologio intelligente”.

watchOS 26 su Ultra 3 è un sistema stabile (ma con troppi lag), intuitivo e maturo: si muove con la stessa fluidità di un iPhone, e con l’arrivo di Apple Intelligence integra funzioni di sintesi, riassunto e risposte vocali dirette dall’orologio. Le app si aprono istantaneamente, Siri risponde offline e la gestione della salute è totale: battito, ossigeno, temperatura, stress e sonno sono monitorati in modo costante e coerente.

Sul Pixel Watch 4, invece, debutta Wear OS 6 con integrazione profonda di Gemini AI e Material Expressive 3: meraviglioso. L’approccio è più aperto: notifiche dinamiche, comandi vocali naturali, suggerimenti contestuali. Google riesce a rendere l’esperienza più “umana”, meno rigida rispetto a quella Apple. C’è però ancora qualche micro ritardo e qualche incongruenza nell’interfaccia.

Hardware e prestazioni

L’Apple Watch Ultra 3 monta il nuovo chip S10 SiP, con prestazioni eccezionali e un’efficienza che si traduce in reattività costante e consumi ridotti. Tutto scorre senza lag, anche con sensori multipli attivi e sessioni sportive lunghe. Il Pixel Watch 4 utilizza un Tensor, evoluzione diretta dei processori montati sui Pixel 10: prestazioni ottime, ma meno fluide nelle animazioni pesanti. La differenza è sottile, ma si sente soprattutto nel passaggio rapido tra app o nel multitasking.

Dove il Pixel Watch 4 sorprende è nel sistema AI on-device: molte operazioni, dai riassunti alle traduzioni, avvengono localmente senza connessione, e la risposta è più rapida che in passato. Apple, invece, mantiene un vantaggio nell’affidabilità generale e nella coerenza tra app, widget e notifiche.

Fitness e salute

Qui le due filosofie divergono completamente. L’Apple Watch Ultra 3 è un computer da polso per atleti, con sensori di precisione clinica e funzioni di allenamento avanzate. Può tracciare potenza, ritmo, dislivello, altitudine e persino la soglia anaerobica. Il sensore di frequenza cardiaca di quinta generazione e il GPS doppia frequenza L1/L5 garantiscono dati estremamente accurati.

Il Pixel Watch 4 si affida invece alla piattaforma Fitbit Next Gen, migliorata e più coerente rispetto al passato. I nuovi sensori cardiaci e SpO₂ sono precisi, ma restano un gradino sotto la costanza dell’Apple Watch, specie durante attività intense. In compenso, l’app Fitbit offre analisi più leggibili e immediate, con grafici semplici e suggerimenti motivazionali quotidiani che aiutano davvero a mantenere la costanza. Tuttavia, anche se avete 6 mesi gratuiti con Fitbit Premium, il costo c’è e si sente.

Il tracciamento del sonno è ottimo su entrambi, ma Apple eccelle nell’accuratezza, mentre Google vince per chiarezza visiva e per la capacità di fornire un “punteggio di recupero” facile da interpretare.

Autonomia e ricarica

La differenza più evidente è qui. L’Apple Watch Ultra 3 garantisce fino a 72 ore di utilizzo in modalità standard e circa 24 ore con GPS continuo. In pratica, due o tre giorni senza pensieri. Il Pixel Watch 4, più compatto, si ferma intorno alle 24 ore reali. È un miglioramento rispetto al modello precedente, ma non raggiunge ancora la solidità di Apple. La ricarica è più rapida sul Pixel Watch 4, che in meno di 50 minuti torna al 100%.

Esperienza quotidiana

Nella vita di tutti i giorni, l’Ultra 3 è un compagno silenzioso ma potentissimo. Ogni gesto, dal rispondere a un messaggio all’avviare un allenamento, è immediato. Il suo punto di forza è la coerenza: tutto funziona come ci si aspetta, senza errori o notifiche ridondanti. È l’estensione naturale dell’iPhone.

Il Pixel Watch 4, invece, è più “vivace”. L’interfaccia colorata, i widget dinamici, la voce di Gemini che suggerisce appuntamenti e traduce messaggi rendono l’orologio più amichevole e meno rigido. È un assistente personale che impara dalle abitudini e anticipa le necessità. Tuttavia, chi lavora in ambienti sportivi o estremi troverà l’Apple Watch Ultra 3 molto più adatto per robustezza, precisione e autonomia.

Prezzi

L’Apple Watch Ultra 3 parte da 909 euro nella versione 49 mm con LTE.

Il Google Pixel Watch 4 da 399 euro (Wi-Fi) e 449 euro (LTE).

Due fasce di prezzo lontanissime, ma giustificate dai materiali e dalla destinazione d’uso. L’Ultra 3 è uno strumento professionale, pensato per chi vive lo sport o il viaggio come parte della propria identità. Il Pixel Watch 4 è un orologio quotidiano, urbano, più “umano”: leggero, elegante, connesso e intelligente.

Conclusioni

L’Apple Watch Ultra 3 e il Google Pixel Watch 4 rappresentano due filosofie opposte, entrambe affascinanti. Il primo è forza, precisione e autonomia: l’orologio di chi spinge al limite. Il secondo è flessibilità, intelligenza e comfort: l’orologio di chi vuole vivere la tecnologia senza sentirne il peso.

Trovate Apple Watch Ultra 3 su Amazon mentre gli accessori e i cinturini sono su AliExpress .

mentre gli accessori e i cinturini sono su . Google Pixel Watch 4 è anch’esso su Amazon, mentre i cinturini e gli accessori compatibili in super offerta su AliExpress.

Se il vostro ecosistema è Apple e amate viaggiare, allenarvi o semplicemente avere uno strumento di livello assoluto, l’Ultra 3 resta imbattibile. Se invece vivete nel mondo Android e cercate uno smartwatch elegante, intelligente e ben bilanciato, il Pixel Watch 4 è la scelta più moderna e piacevole del momento.