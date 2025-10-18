Pixel Watch: il controllo della musica resta sullo schermo

Chi possiede un Pixel Watch sa quanto sia frustrante dover riattivare lo schermo ogni volta per cambiare canzone o regolare il volume. Attualmente, i modelli Pixel Watch 2, 3 e 4 con Wear OS 6 non offrono una gestione fluida della riproduzione musicale in modalità ambientale. Tuttavia, entro la fine del 2025, questa limitazione sarà superata. Google ha annunciato che l’atteso aggiornamento permetterà ai controlli multimediali di restare visibili anche quando lo schermo è in modalità always-on. Sarà così possibile gestire la musica in modo più immediato, senza bisogno di toccare l’orologio. La funzione sarà integrata direttamente nel sistema e si attiverà in modo intelligente, semplificando notevolmente l’interazione quotidiana.

Pixel Watch: nuova interfaccia, controlli più intuitivi e altre migliorie in arrivo

Il cambiamento rappresenta un passo importante per Wear OS, che finora aveva mostrato un comportamento poco pratico durante l’ascolto musicale. Al momento, infatti, l’interfaccia si sfoca del tutto in modalità ambientale, rendendo inutilizzabili i comandi. Dopo l’aggiornamento, la schermata musicale sarà ridisegnata secondo le linee guida di Material 3 Expressive. Il brano in riproduzione resterà visibile in modo semplificato, lo sfondo sfumerà verso il nero e i pulsanti diventeranno contorni tenui ma riconoscibili. L’orologio sarà sempre leggibile nella parte alta dello schermo, rendendo l’esperienza più fluida e moderna.

L’introduzione del display sempre attivo per i controlli musicali non sarà l’unica novità che Google ha in serbo per i suoi smartwatch. In parallelo, l’azienda lavora per migliorare la gestione degli account legati all’assistente Gemini. Attualmente, cambiare profilo sull’app richiede una nuova configurazione anche sul Pixel Watch, interrompendo l’utilizzo e costringendo l’utente a ricorrere allo smartphone. Questo ostacolo verrà eliminato in uno dei prossimi aggiornamenti, rendendo l’esperienza più coerente e meno invasiva.

Tra le piccole modifiche estetiche spicca anche una nuova icona a forma di nota musicale, visibile nella parte bassa del quadrante. Questo simbolo permetterà di capire a colpo d’occhio se la riproduzione è attiva, migliorando leggibilità e riconoscibilità dell’interfaccia. Tutto lascia pensare che il rilascio ufficiale di queste funzioni avverrà con il prossimo aggiornamento trimestrale, previsto per dicembre. L’attesa è quindi breve e le migliorie promesse sono significative, sia in termini di usabilità che di design.