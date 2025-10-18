Huawei Nova 14 Lite è ufficiale, specifiche e prezzi

È stata una giornata piuttosto intensa per il noto produttore tech Huawei. In queste ultime ore, infatti, l’azienda ha tenuto la presentazione di diversi prodotti. Tra questi, l’azienda ha annunciato anche un nuovo membro appartenente alla gamma di smartphone Huawei Nova 14. Si tratta infatti particolare del modello denominato Huawei Nova 14 Lite.

Huawei annuncia ufficialmente il nuovo Huawei Nova 14 Lite, ecco le caratteristiche

Huawei Nova 14 Lite è il nuovo smartphone che l’azienda tech ha presentato in queste ore sul mercato mobile. Quest’ultimo condivide molte delle sue caratteristiche tecniche con il modello standard, ovvero Huawei Nova 14, anche se cambia comunque qualcosa. Sulla parte frontale è ad esempio presente lo stesso display.

Si tratta di un pannello con tecnologia OLED con una diagonale pari a 6.7 pollici. Il pannello ha una risoluzione pari al FullHD+ ed ha una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. In alto al centro in un piccolo foro trova posto la fotocamera anteriore per i selfie da ben 50 MP. Sul retro, invece, il comparto fotografico è affidato ad un sensore fotografico principale da 50 MP e ad un sensore grandangolare da 8 MP.

Dal punto di vista dell’autonomia, lo smartphone può contare sulla presenza di una batteria piuttosto capiente pari a 5500 mah. Lo smartphone supporta la ricarica rapida da 66W. Si tratta di un piccolo downgrade rispetto al modello base, che dispone invece del supporto alla ricarica rapida da 100W. Per quanto riguarda le prestazioni, l’azienda non ha ancora rivelato con esattezza il nome del processore montato a bordo. Alcune precedenti indiscrezioni, però, ci hanno rivelato che potrebbe trattarsi del soc proprietario di Huawei, in particolare del soc Kirin 8000, ovvero lo stesso del fratello maggiore.

Prezzi e disponibilità

Per il momento il nuovo Huawei Nova 14 Lite sarà disponibile all’acquisto per il mercato cinese nelle colorazioni Ice Blue, Frost White e Feather Sand Black ad un prezzo iniziale di circa 260 euro al cambio attuale.