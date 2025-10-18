Apple stravolgerà il prossimo MacBook Pro con importanti novità

Apple ha recentemente rilasciato il suo ultimo MacBook Pro con chip M5 ma l’attenzione sembra essere già posta sul futuro laptop di casa Apple. Secondo Bloomberg, il colosso sta già provvedendo alla messa a punto di un nuovo MacBook Pro che segnerà un vero e proprio passo in avanti grazie all’introduzione di novità decisamente interessanti. Purtroppo sarà necessario attendere fino alla fine del 2026 o ai primi mesi del 2027 prima di poter assistere al suo debutto, ma ecco alcune delle anticipazioni emerse in rete in merito alla sua scheda tecnica.

MacBook Pro con chip M6: ecco tutte le informazioni trapelate in rete

La prima novità attesa sul prossimo MacBook Pro coinvolge il suo display. Da parecchi mesi, infatti, si parla della transizione ai pannelli OLED, che ne miglioreranno sensibilmente la qualità, ma non è tutto. Apple potrebbe rilasciare il suo primo laptop con touchscreen senza però modificarne tastiera e trackpad. Inoltre, le anticipazioni emerse fanno riferimento alla possibile scomparsa del notch in favore di una soluzione simile alla Dynamic Island presente su iPhone, ciò accompagnerebbe la scelta di rimuovere il Touch ID per introdurre la tecnologia Face ID.

Questi sono soltanto alcuni degli aggiornamenti maggiormente vociferati ma si tratta di informazioni sufficienti per considerare quello del prossimo anno uno dei migliori MacBook Pro degli ultimi tempi. Apple potrebbe aggiungere ulteriori chicche in grado di rendere il suo laptop ancora più interessante ma ciò alimenta le domande su quello che sarà il costo finale del prodotto. Nei mesi scorsi si era fatta strada la notizia per cui Apple avrebbe rilasciato un MacBook “economico” la cui cifra d’acquisto avrebbe dovuto aggirarsi sui 999,00 dollari. Attualmente il MacBook Pro con chip M5 è disponibile a partire da 1849,00 euro mentre un MacBook Air con chip M4 può essere acquistato andando incontro a una spesa di 1249,00 euro.