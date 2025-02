Apple, nuovi MacBook Air con M4: il lancio è imminente

Come se non si stesse parlando già abbastanza di Apple durante questi giorni, merito anche del nuovo iPhone 16e, ecco una novità: i MacBook Air con M4 sarebbero pronti all’arrivo. Secondo quanto riportato infatti il nuovo modello di laptop dovrebbe arrivare sul mercato già nei prossimi giorni e con prestazioni nettamente superiori grazie al nuovo chip proprietario.

Chip M4: più potenza e supporto avanzato per Apple Intelligence

Il cuore dei prossimi MacBook Air sarà il chip M4, progettato per offrire un importante balzo in avanti rispetto al suo predecessore. Il nuovo processore presenta una CPU a 10 core, divisi in due cluster distinti:

6 core ad alta efficienza per gestire attività leggere mantenendo bassi i consumi;

per gestire attività leggere mantenendo bassi i consumi; 4 core ad alte prestazioni per le operazioni più complesse e impegnative.

Entrambi i cluster sono dotati di acceleratori di machine learning di ultima generazione, migliorando la capacità del sistema di gestire compiti legati all’intelligenza artificiale. Questo aggiornamento sarà cruciale per garantire un supporto ancora più fluido e completo ad Apple Intelligence, la suite di funzionalità AI che Apple sta gradualmente integrando nei suoi dispositivi e in macOS.

L’M4 promette quindi non solo migliori prestazioni generali, ma anche una maggiore efficienza energetica, contribuendo a prolungare l’autonomia dei MacBook Air senza compromessi sulla potenza.

Miglioramenti alla fotocamera: debutta la “Front Ultra Wide Camera”

Oltre alle novità sul fronte hardware interno, Apple sembra intenzionata ad aggiornare anche la fotocamera frontale dei nuovi MacBook Air. Secondo documenti normativi esaminati da AppleInsider, il portatile potrebbe integrare una nuova fotocamera denominata “Front Ultra Wide Camera”, migliorando significativamente l’attuale sistema FaceTime HD 1080p.

Questa nuova fotocamera potrebbe portare sul MacBook Air funzionalità avanzate già viste su altri dispositivi Apple, come:

Center Stage : una tecnologia che mantiene l’utente sempre al centro dell’inquadratura durante le videochiamate, anche se ci si muove;

: una tecnologia che mantiene l’utente sempre al centro dell’inquadratura durante le videochiamate, anche se ci si muove; Desk View: funzione utile per mostrare superfici di lavoro durante le call, ideale per presentazioni o dimostrazioni.

Questi miglioramenti migliorerebbero l’esperienza su piattaforme come FaceTime, Zoom e Microsoft Teams, rendendo il MacBook Air M4 ancora più adatto a studenti, professionisti e content creator.

Design e display: continuità estetica e dimensioni invariate

Dal punto di vista estetico, il MacBook Air M4 manterrà il design introdotto nel 2022. Gli elementi distintivi rimarranno inalterati. Il prodotto infatti sarà in alluminio con una scocca molto sottile e bordi arrotondati. Il trackpad Force Touch resterà lo stesso, così come il display provvisto di notch con all’interno la fotocamera frontale che però verrà migliorata. Non cambieranno le dimensioni dei display, con una variante da 13,6 pollici e una da 15,3 pollici. Stesso discorso per i colori, che arriveranno con le solite tonalità in Argento, Grigio Siderale, Mezzanotte e Galassia.