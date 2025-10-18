I principali bug di HyperOS sono in via di risoluzione: la conferma di Xiaomi

Xiaomi continua a puntare sul miglioramento del supporto software per i suoi dispositivi, un aspetto su cui in passato aveva ricevuto critiche. Con l’arrivo di HyperOS, il nuovo sistema operativo che ha sostituito MIUI su diversi modelli, l’azienda ha promesso maggiore stabilità, aggiornamenti più rapidi e un’esperienza coerente su smartphone e tablet. Tuttavia, come spesso accade nelle fasi iniziali, alcuni bug stanno complicando l’esperienza quotidiana degli utenti.

Bug diffusi di HyperOS, fix in arrivo: ecco cosa sta per cambiare con i prossimi update

In un recente rapporto settimanale pubblicato sul forum ufficiale, Xiaomi ha elencato i problemi attualmente noti, fornendo anche suggerimenti temporanei per mitigare i disagi. Tra i bug più segnalati figura il malfunzionamento delle gesture a schermo intero, una funzione che su alcuni dispositivi risulta inaffidabile. In attesa di un fix, Xiaomi consiglia di tornare temporaneamente alla navigazione tramite tasti virtuali, modificando le impostazioni dal Centro di Controllo.

Tra gli altri problemi, troviamo riavvii casuali su modelli come POCO X4 Pro 5G, Xiaomi 12X e Redmi Note 11S, e blocchi del launcher su Xiaomi Pad 6S Pro. Alcuni utenti hanno segnalato anche il malfunzionamento del microfono su Xiaomi 14 Ultra, problemi con l’interfaccia di sistema su Redmi 11 Prime 5G e crash dell’app Messaggi su POCO X6 5G, dove i nomi dei contatti non vengono visualizzati correttamente. Anche il download del widget orologio sembra bloccarsi su Redmi Note 13 Pro 5G.

Altri bug segnalati includono l’inutilizzabilità della fotocamera frontale su Redmi Pad SE, scatti nei giochi su Xiaomi 13T Pro e caduta improvvisa delle chiamate su Redmi Note 13 5G. In tutti questi casi, Xiaomi ha assicurato che i fix sono già in fase di test e saranno inclusi nei prossimi aggiornamenti di sistema.

Con questa comunicazione trasparente, l’azienda prova a consolidare il rapporto con la propria community, dimostrando attenzione ai feedback e una risposta concreta ai problemi segnalati dagli utenti.