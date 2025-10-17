WhatsApp: cambio di layout per la versione dedicata ad iPad

Come tutte le applicazioni, anche WhatsApp gode di una campagna di aggiornamenti costanti nel tempo che ovviamente hanno l’obiettivo di migliorarne la qualità e le funzionalità introducendo cambiamenti interessanti pensati per rendere l’esperienza d’uso dell’applicazione il più confortevole possibile, gli aggiornamenti ovviamente arrivano su tutte le piattaforme disponibili dal momento che WhatsApp funziona sia su smartphone, che su pc e tablet.

Recentemente a rendere felici tutti gli utenti ci ha pensato la nuova versione di WhatsApp creata appositamente per iPad che mancava ormai da oltre un decennio, finalmente infatti è disponibile l’applicazione ufficiale e non la semplice versione per iPhone fatta girare su iPad, anche quest’ultima di conseguenza gode di tutta la campagna di aggiornamenti di cui godono anche le altre versioni, nel corso del tempo infatti WhatsApp integrerà tutto ciò che serve per un’esperienza d’uso ottimale anche su iPad.

Arriva la barra laterale

L’ultima versione della beta disponibile per iPadOS introduce proprio un nuovo cambiamento che punta a migliorare la qualità di utilizzo costante dell’applicazione, si tratta di un cambiamento per quanto riguarda il layout di WhatsApp che adesso introduce la barra multifunzione non più in basso come semplice adattamento di quella già presente su iPhone, bensì lateralmente, ciò ovviamente consente di sfruttare meglio la forma del tablet dal momento che quest’ultimo viene impugnato proprio lateralmente e dunque abbiamo una corrispondenza tra le mani e la barra.

Ovviamente quest’ultima rappresenta anche uno scenario strategico per quanto riguarda il futuro dal momento che lascia spazio libero per l’introduzione di future opzioni da poter cliccare rapidamente direttamente sulla barra, ovviamente questo cambiamento è disponibile attualmente nella versione beta, ma sicuramente non passerà molto tempo prima che arrivi la versione stabile, disponibile globalmente per tutti, si tratta dunque di un piccolo significativo passo in avanti che dimostra come WhatsApp si stia dedicando anche alla versione per iPad con minuzia e attenzione.