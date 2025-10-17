Ad
Amazon fa CROLLARE il notebook da gaming MSI: prezzo bassissimo

Prezzo di vendita davvero ridicolo, quasi irrisorio, per l'acquisto su Amazon di questo notebook MSI.

scritto da Denis Dosi
Un notebook da gaming MSI che costa sempre meno su Amazon, questo è ciò che nasconde l’ultima promozione messa effettivamente a disposizione di ogni singolo consumatore, abbracciando specifiche e funzionalità di livello superiore, considerando che comunque parliamo di un prodotto acquistabile a meno di 500 euro.

Il modello attualmente in promozione è l’MSI Modern 15 (precisamente variante B7M-460IT), trattasi di un notebook da 15,6 pollici di diagonale, che raggiunge una risoluzione in FullHD a 60Hz, garantendo nel contempo un buon rispetto della gamma cromatica, colori abbastanza nitidi, anche se parliamo comunque di un IPS LCD, fermo restando integrare un SoC di fascia media. Più precisamente parliamo di AMD Ryzen 5 7430U, con scheda grafica AMD Graphics, e una configurazione che prevede la presenza di 16GB di RAM DDR4 3200MHz, oltre a 512GB di SSD PCIe3.

Il collegamento alla rete avviene tramite WiFi 6e, mentre il sistema operativo preinstallato è al solito Windows 11 Home. Lo chassis è realizzato prevalentemente in plastica, senza particolarità che ne richiamano l’appartenenza al segmento da gaming, se non per  la tastiera retroilluminata, anche se in questo caso è a LED singolo (in altre parole non è RGB).

Amazon, il prezzo del notebook da gaming MSI sta crollando

Un prodotto davvero scontatissimo che oggi gli utenti possono cogliere subito a volo, MSI Modern 15 non costa più 549 euro, come previsto in origine di listino, ma richiede un investimento finale di 449 euro, così da riuscire a ridurre il livello di spesa del 18%, abbracciando uno dei migliori sconti del momento. Ordinatelo subito collegandovi qui.

MSI Modern 15 B7M-460IT, Notebook 15.6' FHD 60Hz, AMD Ryzen 5 7430U, AMD Graphics, 16GB RAM DDR4 3200MHz, 512GB SSD M.2 PCIe3, WiFi 6E, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA]
    L’occasione è ghiotta, è prevista la consegna a domicilio in tempi ridottissimi, la garanzia è della durata di 24 mesi, e se necessario potete decidere di restituire il prodotto entro 14 giorni dalla ricezione.

