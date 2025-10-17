WhatsApp prepara i quiz nei Canali: arrivano i contenuti interattivi

Chi lavora nei laboratori di WhatsApp non dorme mai e lo testimoniano tutti gli aggiornamenti che l’app di messaggistica riporta. Secondo quanto riportato infatti sarebbe in arrivo una nuova funzionalità che contribuirà a rendere i Canali più dinamici. Con l’arrivo della nuova versione beta 2.25.30.5 per Android, gli amministratori dei Canali potranno creare dei quiz interattivi, pensati per stimolare la partecipazione del pubblico.

Facendo un paragone con i sondaggi, già disponibili da sempre, che raccolgono opinioni o preferenze, i quiz si basano su domande con una sola risposta corretta. L’obiettivo è trasformare i Canali in spazi più attivi, dove gli iscritti possono mettersi alla prova su temi di attualità, cultura pop o argomenti specifici. Gli amministratori potranno creare un quiz direttamente dal foglio di allegati, scegliendo la nuova voce dedicata e impostando domanda e risposte.

L’interfaccia ricalca quella dei sondaggi ma con alcune differenze visive. In alto comparirà la scritta “Crea un quiz”, mentre accanto alle risposte sarà presente un segno di spunta per contrassegnare quella esatta. Una volta pubblicato, il quiz sarà visibile a chiunque possa accedere al canale, anche senza seguirlo.

Feedback immediato e maggiore partecipazione

Chi risponderà riceverà un feedback istantaneo. Se la risposta è corretta, apparirà sullo schermo una piccola animazione di coriandoli. Inoltre, per evitare influenze reciproche, non sarà possibile vedere le risposte altrui finché non si invia la propria. In questo modo l’esperienza resta più autentica e personale.

Per WhatsApp, i quiz rappresentano un’evoluzione naturale dei Canali, che negli ultimi mesi hanno ricevuto aggiornamenti costanti per ampliare le possibilità di interazione. Questo sarà un modo fondamentale per capire meglio gli interessi da parte degli utenti, per cui con un quiz gli amministratori potranno capire meglio la situazione.

Si tratta di una funzionalità ancora in fase di test, ma ben presto si potrebbe avere un aggiornamento su scala più larga, anche per gli altri sviluppatori.