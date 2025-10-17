Redmi Watch 5 in sconto del 32% su Amazon: occasione incredibile oggi

In un segmento di mercato sempre più ricco di prodotti di alto livello, Redmi Watch 5 riesce a distinguersi dalla massa, proponendosi come valida alternativa per la fascia bassa, mettendo sul piatto discrete prestazioni tecniche generali, per un prezzo di vendita davvero irrisorio, anche grazie alla promozione che Amazon ha deciso di attivare nel periodo.

Lo smartwatch viene proposto con un display AMOLED da 2,07 pollici di diagonale, è completamente touchscreen, ricco di colori (anche molto precisi), dettagli e nitidezza di livello superiore, per una resa davvero soddisfacente. Le dimensioni non troppo elevate lo rendono perfetto per tutti i polsi, risultando adatto sia per un pubblico maschile che femminile.

Le funzioni cui è possibile accedere sono sostanzialmente sempre le stesse, parliamo del monitoraggio dell’attività fisica, con rilevazione del battito cardiaco e della percentuale di ossigeno nel sangue, senza dimenticarsi di passi, distanze percorse, calorie bruciate e simili, estendendone le funzionalità anche verso la presenza del chip GPS integrato, facilitando così la rilevazione della posizione durante le attività, non richiedendo la presenza (o connessione) di uno smartphone.

Redmi Watch 5, costa poco oggi su Amazon

La spesa per il suo acquisto è davvero ridottissima, infatti si parte da un listino di 109,99 euro, per scendere di circa il 32%, in modo tale che il consumatore si ritrovi a poter investire solamente 74,90 euro per il suo acquisto definitivo a questo link.

Gli utenti interessati devono comunque sapere che sono disponibili 3 colorazioni differenti, tutte in vendita esattamente agli stessi prezzi. Differiscono più che altro per i colore della cassa, sempre realizzata nel giusto mix tra plastica e metallo, e nel cinturino, in silicone, ma che riprende esattamente la stessa identica colorazione, così da registrare un continuum davvero piacevole.