Maserati MCXtrema, consegnata una versione da collezione

Maserati ha consegnato presso lo stabilimento di Viale Ciro Menotti a Modena, una MCXtrema molto speciale. La supercar entrerà a far parte della collezione privata di Jacques Sicotte, ingegnere nucleare e imprenditore appassionato di auto.

La sua collezione conta oltre 60 vetture molto rare, tutte da collezione. Al fianco della Maserati MC12 già in suo possesso si aggiunge anche la MCXtrema che ne raccoglie l’eredità. Al fine di garantire al collezionista un’esperienza unica, la Case del Tridente ha aperto le porte dello storico stabilimento.

La MCXtrema è caratterizzata da una elegante livrea con una configurazione esclusiva. Jacques Sicotte si è avvalso del programma MCXlusiva per personalizzare la supercar in ogni minimo aspetto. Grazie al Centro Stile Maserati è stata definita la livrea “Corse”, simile a quella della MC12 Stradale, ma impreziosita dal numero fortunato del collezionista, il 77.

La Maserati MCXtrema entra a far parte della collezione di Jacques Sicotte, con una livrea personalizzata e rara

La carrozzeria presenta un body color bicolore blu matte e bianco su cui spicca il Tridente dipinto a contrasto, una scelta voluta proprio per omaggiare l’iconica MC12. Gli interni, invece, sono in dark blu con elementi optional come il passager seat kit, la rearview camera e la telemetria. Ogni elemento è stato definito dal team di designer Maserati in accordo con il collezionista.

Inoltre, la cerimonia di consegna si è trasformata in una occasione indimenticabile in quanto la vettura è stata consegnata al cliente da Andrea Bertolini, Chief Test Driver Maserati. Il Pilota di riferimento della Casa del Tridente può vantare numerose vittorie nelle categorie GT e quattro titoli mondiali a bordo della MC12.

Ricordiamo che la Maserati MCXtrema è stata sviluppata in appena 62 esemplari e può essere utilizzata esclusivamente in pista. Il cuore della supercar è il motore V6 3,0 litri biturbo da 740 CV (540 kW) derivato dal Nettuno. Tra i servizi offerti dal Tridente, spicca certamente la MCXperience, una customer experience pensata per offrire ai clienti la possibilità di guidare in pista la propria vettura, affiancati dal team di Maserati Corse Services.