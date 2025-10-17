Redmi K90 in arrivo a breve, ecco i primi dettagli emersi

Il produttore tech Xiaomi sta per annunciare inizialmente per il mercato cinese una nuova serie di smartphone a marchio Redmi. Si tratta della nuova serie top denominata Redmi K90. In queste ultime ore, l’azienda ha confermato il suo arrivo imminente, il quale sembra essere previsto già durante questo mese. I rumors delle scorse settimane parlavamo invece di un debutto per il mese di novembre.

Redmi K90, la nuova serie top di gamma in arrivo a breve sul mercato cinese

Il produttore tech Xiaomi ha da poco confermato l’imminente arrivo della sua nuova serie di smartphone a marchio Redmi. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla prossima serie denominata Redmi K90. Quest’ultima sembra che sarà annunciata già nel corso di questo mese. Tutto questo nonostante i rumors precedenti avessero parlato di un arrivo per il mese di novembre.

Le novità rivelate da Xiaomi non finiscono però qui. Il presidente dell’azienda, ovvero Lu Weibing, ha rivelato tramite un post su Weibo che la nuova serie sarà composta anche da un inedito modello. Quest’ultimo si chiamerà Redmi K90 Pro Max. A detta del presidente di Xiaomi, ci troveremo di fronte ad un vero e proprio flagship. Si è già parlato in rete anche di un suo possibile prezzo. Secondo quanto è emerso, l’azienda potrebbe alzare l’asticella, posizionando questo nuovo smartphone con un prezzo di 4000 CNY, ovvero a circa 480 euro al cambio attuale.

Per avere maggiori conferme, comunque, non sembra che dovremo attendere molto tempo, dato che il debutto ufficiale della nuova serie dovrebbe tenersi già questo mese. Immaginiamo comunque che sul modello più prestante, ovvero il prossimo Redmi K90 Pro, l’azienda implementerà un processore estremamente potente. Potrebbe trattarsi dell’ultimo soc top di gamma di casa Qualcomm, il soc Snapdragon 8 Elite 5, oppure l’azienda potrebbe far ricadere la sua scelta sul soc top di gamma del rivale MediaTek.