Steam da record, oltre 41 milioni di utenti collegati contemporaneamente

Steam ha superato il precedente record di giocatori impegnati contemporaneamente a giocare. Lo scorso 12 ottobre, la piattaforma di Valve ha registrato oltre 41,6 milioni di giocatori, stabilendo un nuovo record di utenti simultanei (CCU).

Per l’esattezza, i giocatori PC attivi erano 41.666.455 e questo dato sottolinea, ancora una volta, l’importanza del mercato PC nel settore gaming. Infatti, il nuovo totale è di oltre 10 milioni di utenti superiore ai precedenti record del 2022 e del 2023, confermando che la domanda nel settore è ancora molto alta.

Il raggiungimento di questi numeri non è casuale considerando che i picchi di utenti in contemporanea nell’ultimo periodo hanno sempre superato i 36 milioni di giocatori. Tuttavia, i dati registrati il 12 ottobre sono quasi certamente legato ad una serie di titoli usciti in sequenza e che hanno calamitato l’attenzione dei giocatori.

Il gaming PC è più vivo che mai e lo dimostrano gli oltre 41 milioni di giocatori impegnati simultaneamente su Steam

Ci riferiamo, in particolare, a Battlefield 6 e Hollow Knight: Silksong ma non si può trascurare anche l’effetto dello Steam Next Fest che permette ai giocatori di divertirsi con delle demo di titoli molto attesi.

Un aspetto assolutamente da non sottovalutare è legato ai giochi free-to-play come Counter-Strike 2, DOTA 2 e PUBG: BATTLEGROUNDS. La possibilità di giocarci gratuitamente e la presenza di una community consolidata consente ai tre giochi di posizionarsi tra i titoli più giocati su Steam.

Al momento in cui si sta scrivendo, la TOP 10 dei titoli più giocati su Steam è composta da

Counter-Strike 2 DOTA 2 PUBG: BATTLEGROUNDS Battlefield 6 Delta Force Bongo Cat Banana Wallpaper Engine Rust NARAKA: BLADEPOINT

Inoltre, bisogna considerare che il mondo del gaming su PC non si limita esclusivamente a Steam. Il numero di utenti che giornalmente utilizza il PC per giocare è nettamente più altri rispetto a questi numeri. Infatti, bisogna considerare che esistono tante altre piattaforme, tra cui Epic Games Store, Ubisoft Connect, Xbox Game Pass PC e molto altro ancora.