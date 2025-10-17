Instagram: potrebbe arrivare una nuova app per Smart TV?

Instagram sembra pronta a compiere un nuovo passo strategico. Ciò con lo scopo di conquistare anche il grande schermo domestico. La piattaforma sta valutando, infatti, la possibilità di sbarcare sulle Smart TV, seguendo la scia di tendenze già consolidate su altri servizi. L’indicazione arriva direttamente dal CEO Adam Mosseri, intervenuto alla Bloomberg Screentime Conference di Los Angeles. Qui ha confermato che il team di sviluppo sta “esplorando attivamente” un’app dedicata alla visione dei contenuti di Instagram sui televisori. Anche se non sono state fornite scadenze ufficiali, le parole del dirigente delineano una direzione chiara. Ovvero adattare la piattaforma alle nuove abitudini digitali degli utenti. I quali sono sempre più inclini a fruire di contenuti in formati ampi e condivisi.

Smart TV e Instagram: ecco cosa sappiamo su tale “partnership”

Mosseri ha sottolineato come il progetto risponda a un’esigenza di evoluzione tecnologica e culturale. Se il pubblico sposta il consumo verso la TV, ha spiegato, anche l’esperienza social deve seguirlo. L’obiettivo è mantenere il formato verticale e immediato che caratterizza Reels e Storie, cercando una traduzione visiva che ne preservi il dinamismo anche in un contesto orizzontale. In tal senso, la sfida tecnica sarà garantire un’interfaccia intuitiva e coerente con l’estetica mobile, ma pensata per un diverso tipo di interazione.

In tale ottica, la possibile estensione a un formato televisivo non farebbe che consolidare la strategia della piattaforma. La quale punta ad un’evoluzione continua dei suoi contenuti per rispondere alle necessità dei propri utenti. Se l’arrivo di Instagram sulle Smart TV dovesse concretizzarsi, si aprirebbe un nuovo capitolo nell’equilibrio tra social media e intrattenimento domestico. La convergenza tra schermi, piattaforme e abitudini d’uso ridisegna non solo la tecnologia, ma anche il modo in cui le persone costruiscono e vivono la propria identità digitale. Non resta che attendere e scoprire quando Instagram arriverà concretamente sulle smart TV.