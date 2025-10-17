Tablet Teclast con Android a soli 131 euro su AliExpress: è quasi regalato

Teclast è una delle aziende più conosciute sia su Amazon che su AliExpress, proprio per la sua capacità di mettere a disposizione prodotti di alto livello, con il minimo esborso economico, permettendo allo stesso tempo di godere di una buona usabilità e prestazioni eccellenti. In questi giorni è possibile pensare di acquistare un tablet Teclast T65, spendendo solamente 131 euro, grazie alla promozione di AliExpress.

Alla base del prodotto possiamo trovare un display da 13,4 pollici di diagonale, è un IPS LCD, ma può raggiungere una risoluzione di 1920 x 1200 pixel e un refresh rate a 120Hz, fermo restando che dietro le quinte è stato posizionato un processore T7280, octa-core con una buona frequenza di clock, impreziosito sicuramente dalla presenza di 8GB di RAM (espandibile di altri 12GB virtualmente) e da 128GB di memoria interna (espandibili con microSD).

La batteria è un componente da 8000mAh, quantitativo più che sufficiente per riuscire a godere del device per lunghe giornate prima di dover ricorrere alla ricarica (supporta anche ricarica rapida). Il sistema operativo è Android 15, senza particolari personalizzazioni grafiche, così da essere sicuri di una chiara e pura esperienza Android stock.

AliExpress, il prezzo del tablet Teclast è davvero economico

Una promozione così interessante è davvero difficile da trovare altrove, difatti il consumatore non dovrà più spendere i 380 euro previsti in origine di listino, ma si ritrova a poter investire un quantitativo di 131,57 euro per il suo acquisto, abbracciando lo sconto automatico di 248,65 euro, che viene applicato direttamente a questa pagina.

Il prodotto viene spedito direttamente dalla Spagna, con consegna entro 8 giorni (non lavorativi), a titolo completamente gratuito. E’ bene sapere che non sarà necessario pagare alcunché, difatti sono completamente assenti dazi doganali di alcun tipo, ed è inoltre possibile effettuare il reso entro 15 giorni dalla ricezione (anch’esso completamente gratuito). La garanzia, al contrario, è della durata di 2 ann.