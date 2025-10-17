LimX Dynamics presenta il robot che danza con delle ballerine

Nel panorama in rapida evoluzione della robotica umanoide, il confine tra tecnologia e arte si fa sempre più sottile. A dimostrarlo è Oli, robot sviluppato dall’azienda cinese LimX Dynamics. Quest’ultimo ha conquistato il pubblico con una performance capace di unire movimento meccanico e danza. Nel filmato diffuso su YouTube Oli appare per la prima volta lungo i viali del Talent Park, nel distretto di Nanshan. Qui due unità del robot si incontrano con due ballerine di danza classica, creando una coreografia che ha catturato lo sguardo di tutti i passanti. Un cambio di scenario porta poi l’osservatore nel villaggio storico di Gankeng Hakka. Tra le tegole e i cortili in pietra, il contrasto tra la struttura metallica di Oli e l’atmosfera tradizionale genera un effetto quasi lirico. Anche se ogni gesto è frutto di calcoli e algoritmi, la percezione visiva restituisce l’illusione di una presenza viva.

Ecco i dettagli sul nuovo robot di LimX Dynamics

Con i suoi 1,65 metri di altezza e 55 chilogrammi di peso, Oli integra 31 gradi di libertà. Quest’ultimi gli permettono di riprodurre movimenti e posture con naturalezza. Ogni arto è azionato da motori indipendenti e supportato da un sistema di sensori ad alta precisione. Controllato da un software che elabora in tempo reale equilibrio e intensità. L’orientamento spaziale è garantito da telecamere Intel RealSense e sensori LiDAR. Strumenti che creano mappe tridimensionali e consentono al robot di reagire agli stimoli esterni con sorprendente coerenza.

Il nuovo robot umanoide di LimX Dynamics supporta linguaggi come Python e ambienti di simulazione quali NVIDIA Isaac Sim e Gazebo. Aprendo la strada a utilizzi che spaziano dalla ricerca scientifica all’intrattenimento. Oltre la dimostrazione artistica, Oli rappresenta un esempio concreto di come la robotica contemporanea stia superando la dimensione puramente funzionale per entrare in quella emotiva e culturale. In tale contesto, si apre la strada ad un futuro in cui la tecnologia non sarà solo strumento, ma partner creativo.