Anker Zolo Power Bank da 25.000 mAh fino a 100W, la migliore | RECENSIONE

Avere la possibilità di testare uno dei migliori prodotti attualmente sul mercato, è stato un vero privilegio e anche una sorpresa in positivo. Zolo Power Bank di Anker da 25.000 mAh, è un prodotto che, non appena abbiamo cominciato ad utilizzarlo, ci ha subito sorpresi. La qualità effettivamente supera di gran lunga le aspettative è quella della concorrenza, grazie alla struttura plasmata in alluminio satinato. Il prodotto in questione dunque assicura una durata nel tempo molto ampia e anche un design estremamente gradevole a primo impatto, merito anche del display digitale sulla parte frontale, il quale conferisce eleganza alla power bank.

Ovviamente non potevamo esimerci dal portarla con noi ovunque, anche in aereo,. La Zolo Power Bank di Anker ci è stata super utile anche durante un viaggio in treno e persino in un’escursione all’aperto. In ognuna di queste situazioni, la Zolo Power Bank ha confermato quanto Anker tenga alla portabilità e all’ergonomia. Con le sue dimensioni simili a quelle di una lattina da 0,33 l e un peso ben bilanciato, entra facilmente nello zaino o anche nella tasca laterale di una borsa da lavoro.

Il design include due cavi USB-C integrati, uno più lungo e retrattile fino a 2,3 piedi (circa 70 cm) e un altro corto da 0,98 piedi (30 cm) che funge da cinghia da trasporto. Quest’ultimo è un dettaglio che ci ha convinti: si può usare per appendere la power bank allo zaino o tenerla salda al polso, riducendo il rischio di cadute. Entrambi i cavi sono testati per oltre 20.000 retrazioni e piegature, e in effetti la sensazione di robustezza è evidente. Nessuna rigidità eccessiva, nessuna flessione preoccupante.

Capacità e prestazioni reali

La capacità di 25.000 mAh è la caratteristica più importante di questo modello, e durante i nostri test si è rivelata più che sufficiente per coprire una settimana di utilizzo misto senza bisogno di ricariche frequenti. In un contesto di viaggio, abbiamo potuto caricare completamente un MacBook Air M3 e mantenere energia residua per il telefono e le cuffie wireless.

In numeri, Anker dichiara:

1,3 ricariche per MacBook Air M3;

1,4 ricariche per iPad Pro M4;

4,5 ricariche per iPhone 16;

4,7 ricariche per Samsung S23.

Nelle nostre prove, i risultati sono stati molto vicini a questi valori. La Zolo ha portato il nostro iPhone 16 Pro da 5% a 100% in poco meno di 28 minuti con una delle tre porte USB-C da 100W, un tempo di tutto rispetto che conferma la bontà della gestione della potenza. Allo stesso modo, il MacBook Air ha raggiunto il 50% in circa mezz’ora, esattamente come indicato da Anker.

L’aspetto che ci ha colpiti di più è la stabilità della ricarica. Anche collegando più dispositivi contemporaneamente, la distribuzione dell’energia rimane equilibrata. Non si percepiscono cali di tensione né surriscaldamenti, grazie al sistema ActiveShield 2.0, che monitora la temperatura della batteria oltre 3 milioni di volte al giorno. È una tecnologia che non solo protegge i dispositivi, ma contribuisce anche a prolungare la vita utile della power bank.

Display e gestione intelligente della potenza

Uno degli elementi che abbiamo apprezzato di più della Zolo Power Bank è il display smart integrato, chiaro e ad alta risoluzione. Non si tratta di un semplice indicatore percentuale, ma di un vero e proprio pannello informativo che fornisce dati in tempo reale su temperatura interna, potenza in entrata e in uscita, stato di salute della batteria e tempo stimato per completare la ricarica.

Durante i test, abbiamo notato che il display reagisce istantaneamente ai cambi di carico: quando si collega un nuovo dispositivo, il wattaggio viene aggiornato in pochi secondi, e il sistema redistribuisce la potenza in modo automatico tra le porte. È un dettaglio che dà l’idea di quanto il software di gestione sia evoluto.

La modalità High Performance entra in gioco automaticamente quando si collegano dispositivi ad alta potenza come notebook o tablet. In questa modalità, la temperatura viene monitorata costantemente per mantenere la ricarica efficiente ma sicura. L’indicatore visivo cambia colore e segnala lo stato in tempo reale: un accorgimento utile soprattutto durante i lunghi viaggi, quando la power bank resta collegata per ore.

Abbiamo anche apprezzato la trasparenza con cui il display mostra lo stato della batteria: il contatore dei cicli di ricarica (Cycle Counts) e la “Battery Health” al 100% ricordano più un’interfaccia da laptop che da accessorio portatile. È un aspetto che dà fiducia nel prodotto e permette di monitorare nel tempo l’effettiva salute della batteria interna, evitando brutte sorprese dopo mesi di utilizzo.

Test di ricarica multi-dispositivo

Durante le nostre prove pratiche, abbiamo voluto mettere alla prova una delle funzioni più interessanti della Zolo Power Bank: la capacità di ricaricare quattro dispositivi contemporaneamente.

Abbiamo collegato:

un MacBook Air M3 alla porta USB-C1;

un iPhone 16 Pro alla porta USB-C2;

un paio di AirPods Pro tramite la porta USB-A;

e un iPad Pro M4 collegato tramite il cavo USB-C integrato.

La gestione della potenza è stata impeccabile. La distribuzione si è stabilizzata in pochi secondi, e il display indicava chiaramente la potenza assegnata a ogni porta. Anche dopo un’ora di utilizzo simultaneo, la temperatura della power bank è rimasta entro valori normali, senza mai diventare eccessiva al tatto.

Abbiamo notato che, sebbene la potenza massima teorica dichiarata sia 165W complessivi, il sistema tende a regolare automaticamente l’erogazione in base al tipo di dispositivo collegato. In pratica, se si collegano quattro dispositivi leggeri (come smartphone e auricolari), la Zolo non spreca energia e lavora in modo più efficiente.

Un dettaglio che ci ha sorpresi positivamente riguarda la velocità di ricarica parziale: raggiungere il 50% di batteria su un iPhone 16 o un Galaxy S24 richiede rispettivamente 25 e 28 minuti. Valori che abbiamo verificato personalmente e che corrispondono quasi perfettamente a quelli dichiarati da Anker. È chiaro che la tecnologia di ricarica rapida da 100W per ogni porta USB-C fa davvero la differenza rispetto ai modelli standard da 30 o 45W.

Conclusioni finali e prezzo

Questa Anker Zolo Power Bank, in conclusione, ci ha soddisfatto eccome: le sue caratteristiche sono ideali per chi, come noi, ha esigenze molto alte. Averla con sé significa non restare mai senza energia, qualsiasi sia il dispositivo che si vuole ricaricare. Costa forse leggermente oltre la media, ma attualmente il suo prezzo su Amazon è scontato del 25% rispetto al costo di listino: la Zolo Power Bank di Anker costa infatti 74,99 € con spedizione veloce e con due anni di garanzia a disposizione dell’utente. Peraltro si è trattato di una delle principali occasioni dell’ultima Festa delle Offerte 2025 di Amazon.