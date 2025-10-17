iPhone 18 Pro Max: tutte le anticipazioni sul top di gamma del prossimo anno

Siamo ancora alla scoperta delle chicche introdotte da Apple sui suoi ultimi iPhone 17, ma l’attenzione va già ai prossimi melafonini. Le indiscrezioni sugli iPhone 18 si stanno diffondendo senza sosta ormai da giorni e le più recenti si concentrano addirittura su quelli che potrebbero essere gli aggiornamenti che il colosso proporrà il prossimo anno. Si dice, ad esempio, che l’iPhone 18 Pro Max si distinguerà per la presenza di alcune novità molto interessanti: scopriamo insieme di cosa si tratta.

iPhone 18 Pro Max: tutte le novità attese sul top di gamma Apple

La prima notizia riguardo i futuri melafonini riguarda le tempistiche di rilascio. A differenza degli anni precedenti, Apple potrebbe rilasciare le versioni Pro e Pro Max dei suoi iPhone 18 entro settembre del 2026 ma iPhone 18 e 18 Air potrebbero vedere la luce soltanto nella primavera del 2027. Concentrandoci adesso sulla versione Pro Max, le indiscrezioni emerse ritengono che si tratterà di una vera e propria novità. Il melafonino dovrebbe accogliere aggiornamenti rilevanti, tra cui l’introduzione del nuovo chip A20, che sarà fino a quindici volte più veloce del chip A19 con un risparmio del 30% sui consumi energetici. A ciò farà seguito l’arrivo di un nuovo modem 5G che migliorerà la connettività e la presenza di un display LTPO+.

Il pulsante laterale, dedicato al controllo delle funzionalità foto e video, molto probabilmente sarà eliminato. Apple, inoltre, potrebbe modificare il pannello posteriore, il quale sarà sostituito da una scocca trasparente e aggiornare la Dynamic Island riducendone le dimensioni. A ricevere gli aggiornamenti più rilevanti sarà però il comparto fotografico. Stando alle voci emerse negli ultimi giorni, il colosso sarebbe alla ricerca di nuovi fornitori per produrre sensori fotografici ad apertura variabile, i quali garantiranno una qualità fotografica senza rivali favorendo l’esecuzione di scatti nitidi e luminosi anche quando l’ambiente non propone le migliori condizioni.

Tutte le novità trapelate finora non possono essere considerate certe. Apple avrà già dei piani per i suoi prossimi iPhone ma la lunga attesa che ci separa dalla loro produzione di massa sarà senz’altro caratterizzata da ripensamenti e messe a punto che potrebbero stravolgere il quadro di informazioni attuale.