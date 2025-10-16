OPPO Reno 15 Pro Max: arriva il nuovo top della gamma Reno, con fotocamera da 200 MP e chip Dimensity 9400

OPPO Reno

Dopo Xiaomi e la sua serie 17 Pro/Pro Max, anche OPPO sembra intenzionata a seguire la tendenza dei nomi “in stile Apple”. La prossima famiglia di smartphone della serie Reno, attesa per la fine del 2025, dovrebbe infatti includere un modello inedito: OPPO Reno 15 Pro Max. Un nome altisonante per quello che, a giudicare dalle prime indiscrezioni, sarà il più potente della linea Reno mai realizzato.

Un “quasi flagship” con DNA da Find X8 Pro

Secondo un report di SmartPrix, il nuovo Reno 15 Pro Max erediterà molto dal top di gamma Find X8 Pro del 2024, a partire dal chip MediaTek Dimensity 9400, un SoC a 4 nm capace di garantire prestazioni elevate e un’ottima efficienza energetica. Nonostante la serie Reno sia tradizionalmente collocata nella fascia medio-alta, OPPO sembra volerla spingere oltre, trasformando il modello Max in un vero e proprio ponte tra la gamma premium e quella mainstream.

Il display sarà un OLED piatto da 6,78 pollici con tecnologia LTPO, capace di modulare il refresh rate da 1 a 120 Hz, con risoluzione “1.5K”, vicina ai 1200p. In pratica, uno schermo molto vicino per qualità e fluidità a quello dei flagship più costosi sul mercato.

Fotocamera da 200 MP e sensore Samsung ISOCELL HP5

La sezione fotografica sarà uno dei principali punti di forza. Il Reno 15 Pro Max integrerà infatti un sensore principale da 200 MP con stabilizzazione ottica (OIS), basato sul nuovo Samsung ISOCELL HP5 presentato pochi giorni fa. Si tratta di un sensore compatto ma ad altissima capacità luminosa, che sfrutta le tecnologie Front Deep Trench Isolation (FDTI) e Dual Vertical Transfer Gate (D-VTG) per migliorare la resa cromatica e la gestione del rumore anche in condizioni di scarsa luce.

Accanto a lui troveremo un ultra-grandangolo da 50 MP, un teleobiettivo da 50 MP, e una fotocamera frontale da 50 MP dedicata ai selfie e alle videochiamate in alta risoluzione.

Nel complesso, il comparto raggiungerà ben 350 MP complessivi, un valore impressionante per un dispositivo di fascia non propriamente premium.

Batteria ad alta densità e autonomia da record

OPPO sembra voler confermare la sua attenzione per l’autonomia con una batteria ai polimeri di silicio-carbonio (Si-C) da 6.500 mAh, una delle più capienti nella sua categoria. La tecnologia Si-C permette di ridurre lo spessore complessivo del modulo e di aumentare la densità energetica, offrendo tempi di ricarica più rapidi e un degrado minore nel tempo.

Non sono ancora trapelati i dati precisi sulla ricarica, ma è plausibile che venga mantenuto lo standard SUPERVOOC da 100 W.