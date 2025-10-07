Samsung ISOCELL HP5: il nuovo sensore da 200 MP punta sulla luce e sulla compattezza

Senza annunci ufficiali né eventi dedicati, Samsung ha introdotto il suo nuovo sensore fotografico ISOCELL HP5 da 200 megapixel, pubblicando semplicemente la scheda tecnica sul sito ufficiale. Si tratta di un debutto strategico, che anticipa il possibile arrivo del sensore su diversi smartphone di fascia alta nei prossimi mesi. Tra i modelli più attesi, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe esserci anche Realme GT 8 Pro, pronto a sfruttare questa nuova tecnologia.

Il focus principale di ISOCELL HP5 è la capacità di catturare più luce pur mantenendo dimensioni più compatte rispetto ai predecessori. Samsung dichiara di aver raggiunto un equilibrio tra qualità e ingombro grazie a un insieme di innovazioni strutturali e ottiche che spingono oltre i limiti dei pixel miniaturizzati.

Tecnologia avanzata per immagini più luminose

Il nuovo sensore introduce per la prima volta al mondo pixel da 0,5 µm, una densità record che consente di ottenere un formato più piccolo senza sacrificare la resa luminosa. Questo è possibile grazie all’utilizzo combinato di tecnologie come Front Deep Trench Isolation (FDTI) e Dual Vertical Transfer Gate (D-VTG), che ottimizzano la Full Well Capacity (FWC), cioè la capacità del pixel di immagazzinare luce.

A ciò si aggiunge il contributo della tecnologia DCC (DTI Center Cut), che migliora il guadagno di conversione e permette di ottenere immagini più brillanti anche in condizioni di luce difficili. La microlente ad alta precisione montata sul sensore gioca un ruolo chiave: concentra la luce in ingresso riducendo la dispersione e le rifrazioni indesiderate.

L’architettura DTI ad alta sensibilità contribuisce inoltre a isolare meglio i pixel, limitando interferenze ottiche e assorbimenti indesiderati, con un beneficio evidente sulla nitidezza generale dell’immagine.

Compatto, potente e pronto per l’8K

Nonostante si tratti di un sensore destinato ai top di gamma, ISOCELL HP5 mantiene dimensioni contenute: 1/1,56 pollici, più compatto rispetto all’HP1 del 2021 (1/1,22”). Tra i sensori da 200 MP oggi sul mercato, è uno dei più piccoli, ma non per questo meno performante.

Il nuovo HP5 supporta la registrazione video in 8K a 30 fotogrammi al secondo, offre una profondità colore a 10 bite integra una funzione di zoom in-sensor 2x, mantenendo un’efficace combinazione di pixel binning (2×2 invece di 4×4). Il tutto accompagnato dal supporto HDR, che garantisce una gamma dinamica più ampia e colori più naturali.

Samsung sembra aver voluto dimostrare che potenza e compattezza possono coesistere: nei prossimi mesi sarà interessante vedere come questo nuovo sensore verrà implementato sugli smartphone di punta e se manterrà le promesse in termini di luminosità e qualità d’immagine.