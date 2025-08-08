Oppo Reno 15 Pro: i primi cambiamenti riguardano la fotocamera

Mentre il settore degli smartphone continua a evolversi con ritmi serrati. A tal proposito, Oppo si prepara ad introdurre novità interessanti per il suo ecosistema. Tra cui spicca l’arrivo della serie Reno 15, la quale potrebbe ridefinire il concetto di fotografia mobile nella fascia media-alta. La vera novità è attesa con il Reno 15 Pro. Non si tratta di un semplice aggiornamento tecnico, ma di un cambio di passo ambizioso. Secondo il leaker Digital Chat Station il dispositivo sarà il primo della gamma ad includere una fotocamera principale da 200 MP, basata sul sensore Samsung HP5. Tale upgrade rappresenterebbe un salto generazionale rispetto alla filosofia dei moduli da 50 MP adottati finora da Oppo.

Oppo presenta le novità per i nuovi smartphone Reno 15 Pro

Ma non sarà solo il numero di pixel a fare la differenza. Il modulo principale sarà accompagnato da un teleobiettivo periscopico da 50 MP e da un’unità grandangolare, su cui però non ci sono ancora dettagli ufficiali. L’obiettivo sembra essere quello di offrire una maggiore versatilità senza sacrificare la qualità.

Sul piano delle prestazioni, le sorprese potrebbero invece essere contenute. Le informazioni attuali indicano che il Reno 15 Pro presenterà un design simile a quello osservato nei modelli precedenti. Il quale consoliderà una direzione già apprezzata dagli utenti. A tal proposito, infatti, Oppo sembra voler riproporre la stessa scocca posteriore “cold-carved” introdotta con la serie Reno 14. Un vetro lavorato a partire da un unico blocco, abbinato a un frame metallico. Inoltre, sembra che il nuovo smartphone Oppo continuerà a fare affidamento su un SoC MediaTek della serie Dimensity 8. Secondo quanto emerso, infatti, è probabile che presenterà lo stesso modello integrato nella serie smartphone precedente.

Al momento, è necessario attendere ulteriori dichiarazioni da parte di Oppo per ottenere una conferma ufficiale. Nel frattempo, le ultime indiscrezioni sottolineano che con il Reno 15 Pro l’azienda potrebbe aver trovato un equilibrio strategico tra stabilità hardware e innovazioni riguardo il comparto fotografico e la scelta dei materiali.