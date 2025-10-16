Ad
Xbox Next, in arrivo nel 2027: Microsoft prepara la nuova console

La prossima Xbox sarà la più potente mai creata, con architettura AMD Zen 6 e GPU RDNA 5

scritto da Ilenia Violante
Xbox

La prossima Xbox già fa parlare di sé. Sembra infatti che il colosso di Redmond non abbia alcuna intenzione di abbandonare il mercato hardware. Anzi, si prepara a lanciare una nuova generazione di console, conosciuta internamente come Xbox-Next, con uscita prevista nel 2027.

A rivelarlo è il noto insider e YouTuber Moore’s Law is Dead, secondo cui il lancio del 2027 sarebbe ormai “un segreto di Pulcinella” all’interno dell’azienda. Microsoft avrebbe già avviato i test sulle prime piattaforme hardware, confermando una stretta collaborazione con AMD.

Xbox Next: potenza e AI al centro del progetto

Il cuore della nuova Xbox Next sarà un chip ibrido CPU-GPU basato sull’architettura AMD Zen 6 per la parte centrale e RDNA 5 per la grafica, realizzato con processo produttivo a 3nm. Secondo le prime stime, il chip avrà una dimensione complessiva di 408mm², con un die CPU da 144mm² e una GPU da 264mm².

Il sistema includerà fino a 48GB di memoria RAM, un bus a 192bit e una cache L2 da 24MB, garantendo prestazioni di alto livello. La potenza grafica dovrebbe superare quella della futura PlayStation 6 del 30%, con un obiettivo di 144 FPS in 4K.

Una delle novità più interessanti è l’inclusione di una NPU (Neural Processing Unit) dedicata all’IA, capace di raggiungere 110TOPS di potenza. Questo componente sarà utilizzato per ottimizzare texture, risoluzioni dinamiche e gestione energetica, ma anche per introdurre funzionalità di AI in tempo reale nei giochi.

La strategia di Microsoft: hardware e servizi uniti

L’obiettivo dell’ azienda è quello di rendere la console uno spazio unico e completo per il gioco, la produttività e l’intrattenimento, unendo hardware potente e servizi cloud avanzati. Fonti interne suggeriscono che la nuova Xbox punterà anche su una maggiore integrazione con Windows, aprendo la strada a un dispositivo ibrido capace di unire console e PC gaming in un’unica piattaforma.

Il consumo energetico stimato oscillerà tra i 250 e i 350watt. Invece, la progettazione termica sarà migliorata rispetto alla generazione attuale. Se le voci saranno confermate, Xbox Next potrebbe diventare la console più potente mai prodotta, pensata per durare almeno fino al 2035.

