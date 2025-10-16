Google Cloud presenta Gemini Enterprise: l’intelligenza artificiale entra nel cuore delle imprese

Gemini

Gemini Enterprise è il nuovo tassello strategico dell’offerta di Google Cloud, una piattaforma pensata per consentire alle aziende di integrare in modo nativo l’intelligenza artificiale nei propri flussi di lavoro. Annunciata ufficialmente dal CEO Thomas Kurian, la suite promette di ridefinire la produttività e la gestione dei dati aziendali, unificando strumenti di collaborazione, governance e analisi sotto un unico ecosistema AI-first.

Un’unica piattaforma per la trasformazione digitale

L’obiettivo di Gemini Enterprise è ambizioso: offrire un “tessuto unificato di intelligenza artificiale” per le imprese, superando l’approccio frammentario dei singoli modelli o toolkit.

Al suo interno, sei componenti fondamentali costituiscono l’ossatura della piattaforma: motori di intelligenza avanzata, strumenti di analisi e automazione, un framework di governance centralizzato, connessioni sicure ai dati aziendali, agenti AI preconfigurati e la possibilità di crearne di personalizzati.

L’architettura è stata progettata per funzionare in ambienti misti, integrandosi non solo con i servizi Google, ma anche con Microsoft 365, Salesforce, SAP e SharePoint.

Un approccio, questo, che sottolinea la natura aperta della piattaforma e la volontà di Google di portare l’AI là dove già lavorano le aziende, senza costringerle a cambiare ecosistema.

“La trasformazione non si costruisce a pezzi,” ha dichiarato Kurian. “Con Gemini Enterprise offriamo la piattaforma completa: dai modelli AI di livello mondiale fino agli agenti che trasformano concretamente i flussi di lavoro.”

Integrazione profonda con Google Workspace

Uno dei pilastri di Gemini Enterprise è la profonda integrazione con Google Workspace, che porta l’AI direttamente nelle attività quotidiane di milioni di utenti.

Tra le novità, spiccano i primi agenti multimodali nativi, capaci di comprendere e generare testo, immagini, video e voce.

Con Google Vids, ad esempio, un documento o una presentazione può essere trasformato automaticamente in un video completo di voce narrante generata dall’AI, funzione già adottata da oltre 2,5 milioni di utenti mensili. In Google Meet, invece, debutta la traduzione vocale in tempo reale, in grado di riprodurre non solo le parole ma anche il tono e l’espressività originale.

L’obiettivo, ha spiegato Kurian, non è automatizzare un singolo compito, ma rendere intelligenti interi flussi di lavoro, consentendo di cercare e correlare informazioni tra documenti, email, chat e CRM in modo trasversale.

Dati, sicurezza e customer engagement

Un altro punto di forza è la capacità di Gemini Enterprise di collegarsi alle fonti dati aziendali in modo sicuro, indipendentemente dalla piattaforma di origine.

Fra le novità più rilevanti emerge il Data Science Agent, un assistente AI in grado di automatizzare la preparazione dei dati, individuare pattern e accelerare la costruzione di modelli predittivi complessi.

Sul fronte del customer engagement, Google Cloud aggiorna la Customer Engagement Suite, che ora consente di creare esperienze conversazionali su web, app e call center tramite un builder low-code e agenti basati sui modelli Gemini. Le aziende potranno configurare agenti multicanale in oltre 40 lingue, con integrazione diretta alla governance centralizzata di Gemini Enterprise.