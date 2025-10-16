FIAT rivoluziona la gamma Panda

FIAT ha scelto di rinnovare l’iconica famiglia Panda a partire dal 2026. La nuova gamma è pensata per semplifica il percorso del cliente e valorizzare tecnologia, creando un’offerta inclusiva grazie alla presenza di due modelli complementari.

La Panda che tutti conosciamo e amiamo diventa ufficialmente Pandina. Il marchio torinese ha rinominato la city car adottando il vezzeggiativo che i clienti utilizzavano per indicare la propria vettura. Attraverso il suffisso “ina”, si vuole anche sottolineare la versatilità e l’agilità di guida grazie agli appena 3,69 metri di lunghezza.

In questo modo, sarà possibile distinguere la Pandina dalla Grande Panda, il SUV di nuova generazione che offre maggiore spazio a disposizione degli utenti. Inoltre, FIAT ha pensato ad una gamma completa di motorizzazioni per permettere di scegliere quella più adatta alle proprie esigenze.

Scopriamo la nuova gamma FIAT Panda per il 2026, la Grande Panda verrà affiancata dall’iconica Pandina

Grande Panda è proposta in versione ibrida, 100% elettrica e benzina mentre Pandina è disponibile in versione ibrida. Tutte le motorizzazioni sono aggiornate per rispettare la normativa Euro 6e-bis che entrerà in vigore dal primo gennaio 2026.

Su ogni vettura sono disponibili tre allestimenti che garantiscono funzionalità su misura per tutti gli occupanti. Il SUV sarà suddiviso in POP, ICON e LA PRIMA mentre la city car arriverà negli allestimenti POP, ICON e CROSS.

Le nuove Pandina saranno realizzate nello stabilimento italiano di Pomigliano d’Arco, da anni casa della Panda. Al fine di celebrare questo cambiamento, ogni vettura presenterà la serigrafia “Pandina” sul terzo finestrino. Esclusivamente per la versione Cross, il nome del modello sarà presente su entrambi i sedili e sulle modanature laterali.

Inoltre, tutte le Pandina e Grande Panda ordinate in colorazione rossa presenteranno due badge laterali (RED) sui montanti B. In questo modo sarà possibile celebrare il quarto anniversario della collaborazione tra FIAT e (RED), rinsaldando il legame che lega i due brand nella lotta contro le emergenze sanitarie globali.