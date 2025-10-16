vivo OriginOS: sistema operativo che ridefinisce l’esperienza utente

vivo ha annunciato ufficialmente il lancio globale di OriginOS 6, la nuova versione del proprio sistema operativo che promette di ridefinire l’esperienza utente nel mondo degli smartphone. Dopo il successo ottenuto in Cina, l’azienda è pronta a portare la sua piattaforma software in Europa e in altri mercati internazionali, introducendo un livello di fluidità, design e intelligenza artificiale mai raggiunto prima.

Un nuovo standard di velocità e fluidità

Il cuore di OriginOS 6 è il nuovo Origin Smooth Engine, un motore che ottimizza l’interazione tra calcolo, archiviazione e display per garantire un’esperienza costantemente fluida, anche dopo anni di utilizzo. La gestione intelligente delle risorse, potenziata dal sistema 8+1 Ultra-Core Computing, permette di avviare le app più velocemente (+18,5%), mantenendo un frame rate stabile (+10,5%) e migliorando la risposta al tocco del 41%.

Le animazioni sono state completamente ridisegnate: la tecnologia Origin Animation introduce movimenti realistici, transizioni morbide e una naturalezza visiva che trasforma ogni gesto — dal tocco allo swipe — in un’esperienza dinamica e coerente. E per garantire una fluidità duratura, OriginOS 6 ha ottenuto la certificazione SGS Long-Term Smoothness, che ne attesta le prestazioni anche dopo anni di uso intensivo.

Design ispirato alla natura, pensato per le persone

Il nuovo design “Origin Design” punta su semplicità e armonia. Ogni elemento — dalle icone ai colori, dai font alle animazioni — è stato ripensato per offrire una sensazione di continuità e leggerezza. Il carattere vivo Sans, ottimizzato in oltre 40 lingue, migliora la leggibilità e l’equilibrio visivo, mentre le funzioni Dynamic Glow e Translucent Color creano effetti di luce che reagiscono in tempo reale all’interazione dell’utente.

Anche la schermata principale è più flessibile: la Lock Screen Grid consente di personalizzare widget, font e foto, mentre la nuova Home Grid 4×7 introduce cartelle adattive e animazioni dinamiche che si muovono naturalmente al cambiare dell’inclinazione del telefono.

L’intelligenza artificiale diventa “personale”

Con OriginOS 6 debutta anche vivo AI, un ecosistema intelligente che porta la piattaforma a un nuovo livello di “Intelligenza Personale”. In collaborazione con Google, vivo ha integrato funzioni avanzate come Gemini e Circle to Search, rendendo ogni interazione più rapida e naturale. La novità più visibile è Origin Island, una barra interattiva che mostra in tempo reale le attività principali — messaggi, chiamate, eventi, notifiche — offrendo azioni rapide come “Copy & Go” o “Drag & Go”, che permettono di copiare numeri, modificare immagini o condividere contenuti con un semplice gesto, senza cambiare app.

vivo AI migliora anche la creatività e la produttività quotidiana, con strumenti per gestire al meglio foto, video e documenti. La collaborazione tra dispositivi è garantita anche dalle funzioni Office Kit e OneTap Transfer, che rendono immediato il passaggio di file e attività tra smartphone, tablet e PC.

La protezione dei dati è affidata a vivo Security, che opera principalmente on-device per garantire privacy e controllo totale all’utente. Mentre la nuova tecnologia BlueVolt aumenta l’efficienza energetica durante la ricarica, assicurando prestazioni stabili e consumi ridotti nel lungo periodo.

Disponibilità

OriginOS 6 farà il suo debutto ufficiale a novembre 2025 sui nuovi vivo X300 e X300 Pro, per poi arrivare gradualmente su altri dispositivi tramite aggiornamenti software dedicati.