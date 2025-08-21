Auto: Panda domina in Italia, vediamo il resto del mondo

Il mercato delle automobili, come ben sapete è decisamente variegato e ricco di opzioni. Pensate per accontentare chiunque, sia chi cerca la city car compatta e poco onerosa in termini di consumi sia chi invece uguale a un’auto imponente con vari lussi e comfort al suo interno, con listini decisamente ampi e ricchi di opzioni, ovviamente viene spontaneo chiedersi quali siano le auto più amate nei vari mercati, cerchiamo di dare una risposta andando a vedere nazione per nazione.

In Italia domina la Panda

All’interno della nostra penisola l’auto più venduta e sicuramente la Fiat Panda e lo sappiamo molto bene, quest’auto è da sempre al primo posto della classifica delle auto più cercate nel nostro paese, ora però la domanda passa alle altre nazioni europee, Francia, Germania, Austria ma anche oltre oceano come America, Canada e altri paesi vari, a rispondere a questa domanda ci ha pensato Felipe Munoz, analista di Jato Dynamics, il quale tramite la propria pagina Instagram ha condiviso dei dati di mercato molto interessanti.

Per quanto riguarda l’Europa, abbiamo che in Francia l’auto più venduta e la Renault Clio, in Austria la Skoda Octavia mentre in Albania l’auto più venduta la Volkswagen ID4, per il Belgio invece abbiamo la Tesla model Y, SUV che primeggia anche in Danimarca, tornando alla Octavia invece, quest’ultima è presente anche in Croazia, per la Germania invece l’auto più venduta e la Volkswagen T-ROC, la Grecia punta tutto sulla Toyota Yaris cross e il Lussemburgo vede al primo posto la Tesla model tre, per quanto riguarda il Regno Unito invece l’auto più venduta è la Ford puma.

Andando oltre oceano invece, in America il modello più venduto è la Toyota Rav4, dall’altro lato invece, abbiamo la Cina che vede il primo posto là BYD Qin, il dato interessante invece è rappresentato dalla Toyota Hilix che domina in 30 mercati, ma non riesce a raggiungere la vetta delle vendite globali, dal momento che non è disponibile in mercati enormi come quello americano e cinese.