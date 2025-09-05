FIAT Grande Panda, arriva la motorizzazione più attesa

FIAT ha confermato che la famiglia Grande Panda si amplierà con l’introduzione della tanto attesa motorizzazione a benzina. La casa torinese ha ascoltato gli utenti e ha scelto di ampliare l’offerta per offrire la massima scelta

La nuova motorizzazione è basata su una unità turbo caratterizzata da 3 cilindri da 1.2 litri in grado di erogare 100 CV e 205 Nm di coppia. Il motore a combustione interna è abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti.

A bordo della vettura sono presenti tutte le tecnologie per migliorare l’efficienza come lo Start&Stop che consente di risparmiare carburante durante la guida in città. La Grande Panda con motorizzazione turbo benzina da 1.2L ed allestimento POP è già ordinabile presso i concessionari del gruppo con le prime consegne attese nel primo trimestre del 2026.

FIAT ha confermato che sulla Grande Panda sarà disponibile anche la motorizzazione a benzina che si affiancherà a quella ibrida ed elettrica

La nuova dotazione esclusivamente con motore a combustione interna si va ad affiancare alla gamma di motorizzazioni che FIAT offre sulla Grande Panda. Oltre al nuovo motore turbo benzina, gli utenti possono scegliere tra la versione ibrida e full-electric.

Il motore ibrido è in grado di erogare 110 CV e presenta una batteria agli ioni di litio da 48 volt abbinato ad un cambio automatico doppia frizione eDCT. In questo modo è possibile garantire l’efficienza nei consumi e una fluidità di guida superiore.

La versione elettrica, invece, è caratterizzata da una batteria da 44 kWh e motore elettrico da 83 kW (pari a circa 113 CV). Si tratta della soluzione ideale per chi vuole viaggiare a zero emissioni senza rinunciare allo stile inconfondibile della Grande Panda.

La vettura è disponibile in quattro allestimenti: POP, ICON, LA PRIMA e BUSINESS, tutte compatibili con le varie motorizzazioni. L’allestimento POP punta alla praticità e offre climatizzatore manuale, quadro strumenti digitale da 10″, supporto per smartphone e dotazioni di sicurezza complete, tra cui i sensori di parcheggio posteriori. Passando alla versione ICON si ottengono i fari anteriori e posteriori full LED e lo schermo touchscreen da 10,25″.

L’allestimento LA PRIMA si configura come il più completo e ricco includendo cerchi in lega da 17″, volante rivestito, plancia realizzata in materiale riciclato e sostenibile “Bambox” oltre ai sensori di parcheggio anteriori e retrocamera. Infine, l’allestimento BUSINESS deriva dalla versione ICON offrendo soluzioni tecnologiche aggiuntive per i professionisti e le flotte aziendali, tra cui i fari LED PXL e l’infotainment con schermo da 10,25”.