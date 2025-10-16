Maserati presenta Grecale Tributo Il Bruciato ispirata dal vino di Marchesi Antinori

Maserati e Marchesi Antinori hanno annunciato il debutto della Grecale Tributo Il Bruciato. La Casa del Tridente incontra il celebre vino di Bolgheri per dare vita ad una serie di one-off realizzate dal Programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie.

L’essenza su cui sono basate gli esemplari unici è il saper vivere italiano. Partendo da questo tema è stato possibile fondere due icone del Made in Italy provenienti da mondi così distanti. La passione per l’alta ingegneria e l’arte della viticoltura creano un mix unico in omaggio all’Italia.

Il Bruciato, caratteristico vino che nasce nelle tenute della costa Toscana, grazie al suo gusto deciso viene celebrato e omaggiato dal SUV modenese in diversi modi. La tinta della carrozzeria nella tonalità Alchimia Scarlatta è ispirata alla natura e alla stagione della vendemmia.

La tonalità esclusiva si basa su un pigmento chiamato Chromaflair che garantisce giochi di luce unici. Unendo una base della vernice colore bordeaux con due facce, oro ramato e lampone scuro, si creano riflessi e tonalità diverse a seconda della prospettiva con cui si guarda la vettura.

La Maserati Grecale Tributo Il Bruciato celebra il vino Marchesi Antinori con un design esclusivo e una bellezza senza pari

I cerchi disponibili nel taglio da 21 pollici sono i Pegaso Forgiati o Crio Fuoriserie ed è possibile optare per la verniciatura Nero Lucido. Anche le pinze freno sono nere, impreziosite dal logo Fuoriserie verniciato.

Gli interni in Tan/ Dark Red Leather con cuciture tono su tono richiamano gli esterni conferendo una continuità elegante. L’esperienza di bordo è impreziosita dall’impianto audio premium realizzato da Sonus faber che conta 14 altoparlanti.

Come affermato da Giovanni Perosino, Maserati Chief Marketing and Communication Officer: “ Grecale Tributo Il Bruciato è il frutto di un lavoro esclusivo che ruota intorno all’essenza di Maserati come epitome del lusso italiano nel mondo. Una realizzazione per pochi, creata quasi su misura, ispirata alla tradizione, all’innovazione e all’artigianalità 100% made in Italy. Espressione del programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie, grazie al quale i nostri clienti possono realizzare la vettura dei loro sogni: esemplari unici, capaci di conciliare design inconfondibile, prestazioni straordinarie, materiali pregiati e la creatività più estrema e ricercata.

Così come Maserati trova le sue radici nello spirito granturismo, questa speciale versione di Grecale è un tributo al saper vivere italiano, dove ogni curva racconta una storia e ogni viaggio diventa esperienza.”