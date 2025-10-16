Amazon Ring: polemiche per il riconoscimento del volto

Negli Stati Uniti si riaccende il dibattito sulla sorveglianza domestica. Un recente annuncio, infatti, ha sollevato diverse polemiche dagli utenti. Amazon Ring ha riportato l’arrivo di una funzione destinata a cambiare il rapporto tra tecnologia e privacy. Si chiama Familiar Faces e verrà introdotta a dicembre sulle nuove Ring 4K Camera. La novità ha immediatamente diviso l’opinione pubblica, attirando l’attenzione di associazioni e utenti preoccupati per l’uso dei dati biometrici. Il principio alla base del sistema è quello del riconoscimento facciale personalizzato. Le videocamere Ring potranno identificare i volti di chi si presenta davanti all’obiettivo e notificare all’utente il nome o l’etichetta associata a quella persona. Un’innovazione pensata per la praticità quotidiana, ma che apre interrogativi profondi sulla tutela dei dati personali.

Amazon Ring: ecco le polemiche sulla nuova funzione

Le contestazioni sono partite quasi subito dopo l’annuncio. Diversi utenti sui social hanno minacciato di abbandonare i propri abbonamenti, accusando l’azienda di voler introdurre una forma di sorveglianza costante in ambito privato. A unirsi alle critiche è stato anche l’Electronic Privacy Information Center (EPIC), organizzazione statunitense che da anni si occupa di diritti digitali. In un’intervista al Washington Post, EPIC ha definito la funzione un rischio concreto per la riservatezza individuale. Evidenziando che nessuno può davvero esprimere un consenso esplicito all’interno del campo visivo di una telecamera privata.

Di fronte alle prime polemiche, Amazon ha precisato che Familiar Faces non sarà disponibile in tutti gli Stati americani. Introducendo limitazioni locali per conformarsi alle diverse normative. Resta, però, aperta una domanda centrale: come verranno trattati i dati generati? Poiché il sistema opera tramite cloud, le immagini e i metadati vengono elaborati e archiviati sui server dell’azienda. Amazon non ha ancora chiarito in modo dettagliato le modalità di conservazione e utilizzo di tali informazioni, alimentando i dubbi di chi teme possibili impieghi secondari o accessi non autorizzati. Non resta che attendere e scoprire come l’azienda si muoverà con tale innovazione.