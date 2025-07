Copia privata: stangata su cloud e smartphone

Questa volta a finire sotto la lente è qualcosa che usiamo tutti i giorni, spesso senza nemmeno pensarci: smartphone, computer, hard disk, servizi cloud. A far discutere non è un nuovo gadget hi-tech, ma un ritocco ai compensi per la copia privata, una voce silenziosa nascosta nel prezzo finale dei dispositivi elettronici. Dietro ogni acquisto — dal telefono al disco esterno dove archiviamo dati — c’è una piccola quota che va a compensare gli autori per le copie private che potremmo teoricamente fare.

Cultura in streaming, tasse da download

L’idea nasce da un presupposto semplice: se posso legalmente copiare un film o un album acquistato, chi lo ha creato ha diritto a una ricompensa. Peccato che oggi nessuno scarica più file come una volta, e i contenuti vengono fruiti quasi esclusivamente in streaming. Eppure questo sistema — nato in un’altra era digitale — sopravvive, e ora rischia di espandersi.

Secondo quanto rivelato da DDAY.it, il nuovo tariffario in consultazione presso il Ministero della Cultura propone rincari generalizzati su tutti i dispositivi di archiviazione. Il caso più evidente riguarda gli smartphone: per un modello da 1 TB il compenso passa da 6,90 euro a 9,11 euro. Lo stesso vale per computer, SSD, chiavette, schede di memoria e perfino smartwatch.

La vera novità è l’inserimento del cloud: lo spazio invisibile dove salviamo foto, documenti, ricordi. L’idea è applicare un compenso anche ai servizi di archiviazione online, calcolato mensilmente e proporzionale allo spazio utilizzato. Si parla di cifre minuscole (0,0003 euro per GB al mese), ma il potenziale economico è enorme se moltiplicato per milioni di utenti.

La questione non è solo economica: come applicare questa tariffa a colossi internazionali come Google o Apple, spesso con sede fuori dall’Italia? E soprattutto, ha senso pagare ancora per la “copia privata” in un’epoca in cui copiare, in senso tradizionale, quasi non si fa più?

Adesso la decisione spetta al Ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Avallerà questa versione del decreto, seguendo la linea del passato, oppure riconoscerà il cambiamento epocale nel modo in cui consumiamo cultura? La consultazione pubblica, aperta fino al primo settembre, sarà l’occasione per far sentire la propria voce.