Apple MacBook Pro, che SCONTO SHOCK su Amazon: offerta di 300 euro

Il notebook del momento è Apple MacBook Pro, un dispositivo di ultima generazione, considerando che la variante in offerta è stata lanciata nel 2024, che si contraddistingue dalla massa per la sua capacità di mettere a disposizione del pubblico un ampio display da 14,2 pollici di diagonale, appoggiandosi sulla qualità del Liquid Retina XDR, con colori precisi, cornici non troppo marcate, ma soprattutto dettagli e nitidezza di livello nettamente superiori alla media.

A tessere le fila ci pensa direttamente il processore Apple M4, un componente con 10-core e GPU 10-core, perfetto per godere della massima usabilità quotidiana, anche in termini di contemporaneità di applicazioni eseguibili, con alle spalle anche un’ottima potenza di calcolo generale (sebbene comunque il gaming sia in parte limitato). La configurazione di base prevede inoltre 16GB di RAM, e anche 1TB di memoria interna su SSD.

In fase d’acquisto gli utenti possono scegliere tra due colorazioni (nero siderale e argento), entrambe in vendita esattamente allo stesso prezzo. La versione di cui vi parliamo nell’articolo la possiamo considerare la “base” dei MacBook Pro, proprio perché sono disponibili anche con M4 Max e M4 Pro, a cifre ovviamente maggiorate.

Scoprite quali sono i nuovi codici sconto Amazon gratis e tutte le migliori offerte del momento, iscrivendovi subito al canale Telegram @codiciscontotech.

Apple MacBook Pro, arriva lo sconto su Amazon

Il prezzo d’acquisto è decisamente conveniente e convincente, se pensate che comunque si parte da un listino di 2199 euro, per scendere di circa 300 euro, e arrivare a dover sostenere un investimento finale corrispondente di 1898,99 euro. L’acquisto è da effettuare subito qui.

Spedito direttamente da Amazon, è prevista la consegna in tempi estremamente brevi presso il vostro domicilio, senza vincoli o limitazioni particolari. Lo sconto è da considerarsi valido e attivo per qualsiasi utente, anche coloro che non dispongono di un abbonamento Amazon Prime attivo.