Wear OS 6 arriva su Google Pixel Watch 2 e 3: nuovo design, più funzioni e maggiore stabilità

Google Pixel Watch 2 e 3

Dopo qualche giorno di rollout silenzioso, arriva la conferma ufficiale da parte di Google: è iniziata la distribuzione globale di Wear OS 6 per Pixel Watch 2 e Pixel Watch 3. Il major update — identificato con la build BP3A.250905.014.W3 — introduce un’interfaccia rivisitata, nuove funzioni intelligenti e diverse ottimizzazioni pensate per rendere l’esperienza più fluida e coerente con Android 16.

Un aggiornamento estetico e funzionale

Con Wear OS 6, Google rinnova profondamente l’aspetto visivo dell’interfaccia. Il cambiamento più evidente è l’introduzione del Dynamic Color, una funzione che adatta i colori del sistema al quadrante o allo sfondo scelto, seguendo la filosofia del Material You già vista su smartphone. A questo si affiancano icone e caratteri arrotondati, oltre a una revisione completa di pulsanti, selettori e finestre di dialogo, che rendono la navigazione più coerente con le ultime linee guida grafiche di Android.

Le tile — i pannelli scorrevoli che mostrano dati come meteo, attività fisica e notifiche — sono state completamente ridisegnate, con layout più ariosi e widget aggiornati. Anche l’animazione di scorrimento risulta più fluida, segno del lavoro di ottimizzazione fatto da Google per migliorare la risposta ai gesti e la stabilità generale.

Le nuove funzioni: Maps e Safety Check

L’aggiornamento non si limita al restyling estetico, ma introduce anche alcune funzioni pratiche che migliorano la quotidianità. La prima è l’avvio automatico di Google Maps: d’ora in poi, quando si imposta un itinerario su smartphone per spostarsi a piedi o in bicicletta, le indicazioni verranno automaticamente inviate e visualizzate anche sul Pixel Watch, senza dover avviare manualmente l’app. Una sincronizzazione intelligente che trasforma lo smartwatch in una vera estensione del telefono durante la navigazione.

La seconda è l’estensione del Safety Check Timer, il sistema di sicurezza che consente di impostare un controllo automatico per segnalare eventuali emergenze. Con Wear OS 6, il timer può ora essere prolungato o modificato anche durante l’attività in corso, offrendo maggiore flessibilità e un margine di sicurezza più ampio in situazioni delicate.

Prestazioni e sicurezza migliorate

Come ogni aggiornamento Google, anche questo include le patch di sicurezza di ottobre 2025, oltre a una lunga serie di correzioni di bug e miglioramenti alla stabilità.

Nelle versioni precedenti, in particolare con Wear OS 5.1, molti utenti avevano segnalato problemi di compatibilità e crash improvvisi. Con la nuova build, Google promette un’esperienza più solida e reattiva, soprattutto per quanto riguarda le app di terze parti e la gestione energetica.

Come installare l’aggiornamento

L’update è in fase di rollout graduale e sarà disponibile per tutti entro la fine di ottobre. Per verificare la disponibilità basta accedere a Impostazioni → Sistema → Aggiornamento di sistema direttamente dal proprio Pixel Watch 2 o 3. Nel caso in cui la notifica non sia ancora arrivata, è solo questione di ore: il rilascio procede a ondate globali, con priorità per i dispositivi più recenti.