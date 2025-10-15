Manifesto, la supercar del futuro secondo il Centro Stile Lamborghini

In occasione delle celebrazioni per i 20 anni del Centro Stile Lamborghini, il team di designer ha presentato la nuova concept car Manifesto. La vettura nasce per immaginare quella che potrebbe essere la prossima supercar della Casa del Toro fra 20 anni a partire da oggi.

La concept car è nata per dare la possibilità al Centro Stile di operare senza limitazioni. Nel creare la Manifesto, i designer hanno provato ad immaginare le necessità della mobilità del futuro adattandole al DNA del marchio.

Lamborghini Manifesto si rivela, quindi, in una “scultura su quattro ruote” come definito da Mitja Borkert, Design Director dal 2016. Il design e glie elementi tipici delle supercar di Sant’Agata Bolognese sono stati condensati in una filosofia di purezza radicale e presenza scenica.

La Lamborghini Manifesto: un design audace e innovativo. Scopri come il futuro della mobilità si ispira al DNA del marchio.

Lamborghini Manifesto rappresenta una dichiarazione di intenti della casa di Sant’Agata Bolognese nel mantenere un linguaggio di stile unico e riconoscibile. La concept car nasce per sorprendere chi la guarda e suscitare emozioni uniche per le sue ferme sinuose ma possenti.

Il progetto non resterà solo una prova delle potenzialità del Centro Stile ma diventerà un vero e proprio punto di riferimento per le Lamborghini di domani. I futuri modelli saranno ispirati alle sue linee così come le innovazioni destinate a caratterizzare le prossime supercar.

Mitja Borkert ha anche affermato che “Manifesto è fantasia e ispirazione rese tangibili. Mostra come connettiamo le superfici, come creiamo purismo, come proiettiamo il nostro DNA nel futuro. Non è una questione di motori o tecnologia, ma di immaginazione: è il modo per mantenere vivo il sogno Lamborghini.”

Tutto questo è stato possibile solo grazie al Centro Stile Lamborghini e al suo team che plasma il futuro del marchio. Curiosità e visione spingono i membri del team per plasmare le future supercar del Toro e renderle inconfondibilmente Lamborghini.