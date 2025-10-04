Automobili Lamborghini celebra i venti anni del Centro Stile

Il Centro Stile Lamborghini, il dipartimento interno dedicato al design, festeggia i venti anni di attività. Questa divisione speciale di Automobili Lamborghini è stata fondata ufficialmente nei primi anni Duemila mentre la prima vettura è stata completata nel 2005.

Sin dalla sua nascita, il Centro Stile Lamborghini ha curato l’ideazione e lo sviluppo delle vetture del brand. La Casa del Toro è stata la prima nel settore automotive a dotarsi di un istituito del genere, confermandosi sempre all’avanguardia.

Da allora, ogni vettura di serie, concept, one-off e few-off, è stato concepito dai responsabili del design Lamborghini e dai loro team. Solo in questo modo è stato possibile definire l’identità stilistica del marchio e creare uno stile riconoscibile ma in grado di evolversi attraverso gli anni.

Come affermato da Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini: “Il Centro Stile Lamborghini è un elemento fondamentale del nostro marchio. Negli ultimi vent’anni ha consolidato il ruolo del design non solo nella creazione delle nostre super sportive di produzione, ma spingendo sempre oltre i confini per offrire l’inaspettato, cifra stilistica tipica di Lamborghini: dai concept alle limited edition che esplorano nuovi orizzonti, fino alle one-off e few-off che hanno reso i nostri modelli oggetti da collezione”.

L’amministratore delegato ha poi proseguito: “Il design è centrale in tutto ciò che facciamo: il Centro Stile ha esteso l’espressione del brand anche in ambiti complementari come la nautica, l’audio, l’architettura e l’abbigliamento, dimostrando la forza del DNA Lamborghini non solo su strada e in pista, ma anche nel mondo che ci circonda”.

I vent’anni di attività del Cento Stile Lamborghini rappresentano la naturale evoluzione della passione di Ferruccio Lamborghini. Lo storico fondatore dell’omonima casa automobilistica intuì che la forma e lo stile sarebbero stati fondamentali per le sue vetture.