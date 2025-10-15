LogitechSlim Solar+ K980: la tastiera con autonomia infinita grazie al pannello solare – Recensione

Lo sguardo è sceso sulla minuscola striscia solare che si erge sulla parte alta della tastiera, e ho pensato che, più di dieci anni dopo l’ultima Solar K750, Logitech avesse deciso di dare nuova vita a un’idea che molti avevano quasi relegato all’utopia: una tastiera totalmente wireless, quasi inesauribile. O quasi. Con la Signature Slim Solar+ K980, la svizzera Logitech ritorna nel settore dell’alimentazione fotovoltaica per le periferiche, ma questa volta con una filosofia radicalmente rinnovata rispetto ai tempi precedenti. E dopo aver testato il nuovo Logitech MX Master 4, il mouse wireless ergonomico con feedback tattile ho deciso di mettere a dura prova anche la nuova tastiera Logitech.

Durante le prime settimane di test ho dovuto rimodellare alcune mie abitudini: l’ansia per una batteria che si scarica è svanita, i cavi di emergenza non occupano più la scrivania e i LED lampeggianti non interrompono più il flusso del lavoro. La K980, invece, si è semplicemente adagiata sulla scrivania, avviandosi in un silenzio quasi impercettibile, alimentandosi della luce diffusa dalla lampada da tavolo e dei raggi che filtrano dalle finestre del mio studio. Al primo contatto si è avuta la sensazione di impugnare non solo una tastiera wireless, ma qualcosa che supera il suo mero concetto: un autentico tentativo di ridisegnare il legame fra periferica e autonomia energetica.

Il dispositivo è proposto in due versioni: la classica standard, proposta a 109,99 €, e la variante Business, al prezzo di 119,99 €, arricchita di un ricevitore Logi Bolt USB‑C e di funzioni IT avanzate gestibili tramite Logitech Sync. In questa recensione tratterò entrambe le opzioni, ma l’attenzione rimarrà sulla versione standard, quella che ho impiegato quotidianamente per più di un mese, testandola in diverse condizioni di luce e in vari scenari d’uso. Attualmente è disponibile nella pagina ufficiale di Amazon Italia.

Unboxing

La confezione della Signature Slim Solar+ K980 riflette l’approccio ecologico che Logitech sta portando avanti da diversi anni. Il packaging è compatto, realizzato in cartone certificato FSC proveniente da foreste gestite responsabilmente, e riduce al minimo l’uso di plastica. Aprendo la scatola, la prima cosa che ho notato è stata proprio l’assenza di involucri superflui: la tastiera è protetta da un sottile strato di carta riciclata e gli accessori sono ridotti all’essenziale.

All’interno della confezione ho trovato la tastiera, un piccolo ricevitore USB Unifying (nelle versioni non Business), la documentazione rapida stampata su carta sottile e la guida alla configurazione. Manca completamente qualsiasi tipo di cavo, naturalmente, dato che la ricarica avviene esclusivamente tramite luce. Questo particolare ha un impatto psicologico non trascurabile: già dal momento dell’unboxing si capisce che questa periferica è pensata per funzionare in modo completamente autonomo.

Il modello in grafite che ho testato presenta una finitura opaca molto elegante, con la striscia fotovoltaica che corre lungo tutta la parte superiore, subito sopra i tasti funzione. La barra solare è discreta ma visibile, integrata nel design senza risultare invasiva. Ho apprezzato l’approccio minimalista di Logitech: nessun logo vistoso, nessun elemento decorativo superfluo, solo linee pulite e funzionali. La tastiera comunica solidità già dal primo contatto visivo, con un profilo sottile che si inserisce perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro moderno.

La documentazione inclusa è essenziale ma chiara, con istruzioni in più lingue che spiegano come associare la tastiera ai dispositivi e come monitorare lo stato di carica tramite l’app Logi Options+. Ho trovato utile la piccola tabella che indica i livelli minimi di illuminazione necessari (200 lux) per garantire la ricarica continua, un dettaglio che diventerà rilevante nel corso dell’utilizzo quotidiano.

Materiali, costruzione e design

La Logitech Signature Slim Solar+ K980 misura 430,8 x 142,9 x 20,2 millimetri e pesa 700 grammi: dimensioni e peso che le conferiscono una presenza solida sulla scrivania senza risultare ingombrante. Il corpo principale è realizzato in plastica riciclata certificata post-consumo, con la versione in grafite che raggiunge il 70% di contenuto riciclato, escluse le parti elettroniche del circuito stampato. Al tatto la superficie presenta una texture leggermente ruvida che aiuta a prevenire le impronte digitali e dona una sensazione premium, lontana dalla plastica economica di molte tastiere wireless.

La piastra interna in alluminio a basse emissioni di carbonio contribuisce sia alla rigidità strutturale che alla dissipazione del calore, anche se quest’ultimo aspetto è marginale in una tastiera che non sviluppa temperature significative. L’alluminio utilizzato viene prodotto con energia rinnovabile anziché combustibili fossili, un dettaglio che si inserisce nella strategia di sostenibilità “Design for Sustainability” di Logitech. Durante i test di flessione ho verificato che la tastiera non presenta cedimenti o scricchiolii: la rigidità torsionale è eccellente grazie proprio a questa piastra metallica.

Il design generale riprende il linguaggio stilistico della famiglia Signature, con un profilo ribassato che ricorda l’estetica dei notebook contemporanei. La striscia fotovoltaica nella parte superiore è l’elemento più caratterizzante: lunga circa 40 centimetri e larga meno di un centimetro, integra le celle solari in una cornice nera opaca che si fonde con il resto del corpo. Logitech ha scelto di non nascondere questa tecnologia ma di renderla parte integrante dell’identità estetica del prodotto, una scelta che apprezzo perché comunica onestamente la funzione principale della tastiera.

I tasti presentano una finitura opaca con caratteri stampati tramite laser, garantendo durabilità e resistenza all’usura. Il layout full-size include il tastierino numerico sulla destra e una riga completa di tasti funzione in alto. Ho notato che le etichette sono doppie per Windows e macOS, con simboli chiari e leggibili anche in condizioni di scarsa illuminazione. La base della tastiera è dotata di quattro piedini in gomma antiscivolo che mantengono la posizione in modo efficace, anche durante sessioni di digitazione intense.

Specifiche tecniche

Caratteristica Dettaglio Modello Logitech Signature Slim Solar+ K980 Dimensioni 430,8 x 142,9 x 20,2 mm Peso 700 g Tipo di switch Tasti a forbice (scissor-switch) low profile Layout Full-size con tastierino numerico Tecnologia alimentazione Logi LightCharge (fotovoltaica) Illuminazione minima 200 lux Autonomia al buio Fino a 4 mesi (con carica completa) Durata batteria interna Fino a 10 anni Durabilità tasti Fino a 10 milioni di pressioni Connettività Bluetooth Low Energy, ricevitore USB Unifying (opzionale) Dispositivi supportati Fino a 3 contemporaneamente Compatibilità OS Windows 10+, macOS 12+, iOS/iPadOS 16+, Android 12+, ChromeOS, Linux Tasti programmabili Fino a 23 funzioni personalizzabili Funzioni speciali AI Launch Key, Easy-Switch, Smart Actions Materiali sostenibili 70% plastica riciclata post-consumo (grafite), alluminio a basse emissioni Software compatibile Logi Options+, Logi Tune, Logitech Sync (Business), Logitech Flow Prezzo 109,99€ (standard), 119,99€ (for Business)

Applicazione

L’ecosistema software di Logitech per questa tastiera ruota principalmente attorno a Logi Options+, l’applicazione di configurazione disponibile per Windows e macOS. Durante la prima configurazione, l’app riconosce automaticamente la K980 e propone una procedura guidata che spiega le funzionalità principali. L’interfaccia è moderna e intuitiva, organizzata in schede che permettono di accedere rapidamente alle diverse sezioni di personalizzazione.

La sezione più interessante riguarda la programmazione dei tasti funzione: Logi Options+ consente di riassegnare fino a 23 scorciatoie, trasformando la riga superiore in un centro di controllo personalizzabile. Ho dedicato diversi giorni a sperimentare configurazioni diverse, assegnando a ciascun tasto azioni specifiche in base al contesto d’uso. Per esempio, ho configurato F1 per aprire direttamente Gmail, F2 per avviare Spotify, F3 per attivare la modalità non disturbare di macOS, e così via. La flessibilità è notevole e il sistema funziona in modo affidabile.

Il tasto AI Launch Key merita una menzione particolare: si trova nella posizione dell’F12 o in un tasto dedicato, a seconda della versione, e per impostazione predefinita attiva Microsoft Copilot su Windows o Google Gemini su ChromeOS. Tramite Options+ è possibile modificare questa assegnazione per aprire ChatGPT, Claude o altri strumenti basati su intelligenza artificiale. Ho testato diverse configurazioni e la funzione si è rivelata utile soprattutto quando serve accedere rapidamente a un assistente AI senza interrompere il flusso di lavoro. L’implementazione è semplice ma efficace: un singolo tocco e la finestra dell’AI si apre pronta all’uso.

Le Smart Actions rappresentano il livello successivo di automazione: permettono di creare macro complesse che eseguono sequenze di comandi. Per esempio, ho configurato una Smart Action che, premendo una combinazione di tasti, apre contemporaneamente il browser, carica una lista di schede specifiche e avvia l’applicazione di note. Un’altra macro che uso frequentemente lancia Perplexity, copia il testo selezionato e incolla automaticamente la query. Queste automazioni richiedono un po’ di tempo per essere configurate correttamente, ma una volta impostate migliorano sensibilmente la produttività.

Options+ include anche un monitor dello stato di carica della batteria e dell’illuminazione ambientale. La sezione dedicata mostra un grafico in tempo reale dei livelli di luce rilevati dalla striscia fotovoltaica e indica lo stato della batteria interna. Durante i test ho consultato spesso questa schermata per comprendere meglio il comportamento della tecnologia LightCharge in diverse condizioni. Un LED di stato sulla tastiera passa da verde a rosso quando i livelli di illuminazione scendono sotto la soglia ottimale, ma il monitoraggio software fornisce dati più dettagliati.

La versione Business della K980 aggiunge il supporto per Logitech Sync, la piattaforma di gestione IT centralizzata. Non ho potuto testare approfonditamente questa funzionalità, ma la documentazione indica che i team IT possono monitorare lo stato di tutte le tastiere distribuite, gestire aggiornamenti firmware e ricevere notifiche su eventuali problemi. Per contesti aziendali con decine o centinaia di dispositivi, questo tipo di controllo riduce significativamente i costi di manutenzione.

Hardware

La vera innovazione della Signature Slim Solar+ K980 risiede nel sistema di alimentazione Logi LightCharge, che combina tre elementi: la striscia fotovoltaica, la batteria ricaricabile e il sistema di gestione energetica intelligente. La striscia solare integra celle fotovoltaiche ad alta efficienza capaci di catturare energia sia dalla luce naturale che da quella artificiale. Durante i test ho verificato che bastano davvero 200 lux di illuminazione per attivare la ricarica: una lampada da scrivania LED standard posizionata a circa un metro di distanza è sufficiente per mantenere la tastiera sempre carica.

La batteria interna è progettata per durare fino a 10 anni, secondo le proiezioni di Logitech basate su test condotti dal produttore della batteria per 18 mesi. A differenza delle precedenti tastiere solari dell’azienda, la K980 permette la sostituzione della batteria da parte dell’utente: un involucro in plastica facilita l’accesso sicuro, e i ricambi saranno disponibili tramite iFixit. Questo approccio alla riparabilità è coerente con le tendenze attuali verso prodotti più sostenibili e meno dipendenti dall’obsolescenza programmata.

Il chip wireless integrato gestisce la connettività Bluetooth Low Energy e, opzionalmente, la comunicazione con il ricevitore USB Unifying o Logi Bolt (nella versione Business). Ho testato entrambe le modalità di connessione e ho riscontrato una stabilità eccellente: nessuna disconnessione involontaria, latenza impercettibile e portata wireless di circa 10 metri in ambiente domestico senza ostacoli significativi. La versione Business con ricevitore Logi Bolt USB-C offre connessioni ancora più stabili in ambienti ad alta densità di dispositivi wireless, come gli uffici open space.

I tasti a forbice low profile utilizzano un meccanismo scissor-switch con una corsa ottimizzata che riproduce l’esperienza di digitazione tipica dei notebook moderni. Ogni tasto è progettato per supportare fino a 10 milioni di pressioni, un valore che garantisce longevità anche per utenti intensivi. Durante le prove di stress ho digitato per diverse ore consecutive e ho verificato che la consistenza del feedback rimane uniforme, senza variazioni percepibili tra i tasti più utilizzati e quelli meno sollecitati.

La funzione Easy-Switch è gestita da tre piccoli pulsanti posizionati sopra la riga dei tasti funzione, ciascuno associato a un dispositivo diverso. La commutazione tra PC, tablet e smartphone richiede una singola pressione e avviene in meno di un secondo. Ho collegato la K980 al mio MacBook Pro, a un iPad Air e a un PC Windows, e ho potuto passare da un dispositivo all’altro senza interruzioni. Questa caratteristica si rivela particolarmente utile in contesti multi-device, sempre più comuni negli ambienti di lavoro contemporanei.

Prestazioni e autonomia

L’autonomia è il punto focale di questa tastiera. Le specifiche indicano fino a 4 mesi di utilizzo al buio completo dopo una carica completa, e durante i miei test ho avuto modo di verificare che questa promessa è sostanzialmente realistica. Naturalmente, l’autonomia effettiva dipende da numerosi fattori: intensità d’uso, condizioni di illuminazione ambientale, temperatura operativa e modalità di connessione. Per simulare uno scenario estremo, ho posizionato la tastiera in un cassetto chiuso per tre settimane, utilizzandola quotidianamente per circa due ore al giorno. Al termine del test, l’indicatore di carica mostrava ancora il 40% di batteria residua.

In condizioni normali di utilizzo in ufficio o a casa, con illuminazione artificiale o naturale per almeno qualche ora al giorno, la K980 mantiene la carica costantemente al 100%. La tecnologia LightCharge gestisce in modo intelligente l’energia catturata, ricaricando la batteria quando la luce è disponibile e attingendo alle riserve solo quando necessario. Il sistema è completamente trasparente: non richiede alcun intervento da parte dell’utente e non produce alcun tipo di rumore o calore percepibile.

Ho condotto test specifici per comprendere il comportamento della tastiera in diverse condizioni di illuminazione. Con una lampada da scrivania LED da 10 watt posizionata a un metro di distanza (circa 250 lux sulla superficie della striscia fotovoltaica), la ricarica è continua e sufficiente a compensare l’uso intensivo. Anche la luce naturale indiretta di una stanza con finestre rivolte a nord è sufficiente per mantenere la carica durante le ore diurne. Solo in ambienti veramente bui, come uno studio completamente privo di finestre con illuminazione minima, ho notato un lento decremento della carica nel corso dei giorni.

Dal punto di vista delle prestazioni di digitazione, la K980 si comporta egregiamente. I tasti a forbice offrono una corsa breve ma ben definita, con un punto di attuazione chiaro e un feedback tattile sufficiente per garantire precisione. Ho misurato informalmente una velocità di circa 95 parole al minuto durante sessioni di trascrizione, sostanzialmente allineata con la mia velocità abituale su tastiere meccaniche. Il rumore prodotto è contenuto: la K980 è decisamente silenziosa, adatta anche a contesti condivisi come biblioteche o open space dove il rumore delle tastiere può diventare fastidioso.

La latenza wireless è impercettibile: non ho mai riscontrato ritardi o mancate registrazioni di pressioni durante l’uso quotidiano. Anche durante sessioni di gaming casual (che non rappresentano certo il target primario di questa tastiera), la risposta è stata adeguata per titoli non competitivi. La connessione Bluetooth Low Energy risulta stabile e affidabile, senza dropout o disconnessioni involontarie.

Test

Per valutare in modo sistematico le prestazioni della Logitech Signature Slim Solar+ K980, ho progettato una serie di prove ripetibili che simulano diversi scenari d’uso. I test sono stati condotti nell’arco di cinque settimane, in condizioni variabili di illuminazione e con pattern di utilizzo differenti.

Test di autonomia in condizioni ottimali: Ho posizionato la tastiera su una scrivania vicino a una finestra esposta a est, garantendo luce naturale diretta per circa 4 ore al mattino e luce indiretta per il resto della giornata. In queste condizioni, la carica della batteria è rimasta costantemente al 100% per l’intera durata del test (tre settimane). L’app Logi Options+ ha registrato una media di circa 800 lux durante le ore centrali della giornata, ben oltre i 200 lux minimi richiesti. Questo scenario rappresenta la condizione ideale per la tecnologia LightCharge: la tastiera diventa effettivamente autosufficiente, senza mai attingere alle riserve della batteria interna.

Test di autonomia in condizioni critiche: Per verificare le prestazioni in assenza totale di luce, ho rimosso completamente la tastiera da qualsiasi fonte luminosa, conservandola in un cassetto chiuso. L’utilizzo quotidiano è stato limitato a circa 2 ore al giorno, durante le quali ho digitato continuativamente per simulare un carico di lavoro intenso. Dopo 28 giorni, la batteria mostrava ancora il 35% di carica residua. Estrapolando questi dati, l’autonomia effettiva in queste condizioni estreme si aggira intorno ai 120 giorni, leggermente superiore ai 4 mesi dichiarati. Questo margine di sicurezza è apprezzabile e suggerisce che Logitech abbia adottato stime conservative.

Test di ricarica rapida: Ho scaricato intenzionalmente la batteria fino al 15%, poi ho esposto la tastiera a una lampada LED da 15 watt posizionata a 50 centimetri di distanza (circa 500 lux). La ricarica è stata monitorata tramite l’app Options+: in 8 ore di esposizione continua, la carica è passata dal 15% al 78%. Questo dato indica che la ricarica completa da uno stato di carica basso richiede circa 12-14 ore di esposizione a luce intensa. In condizioni d’uso normali, con alternanza tra periodi di utilizzo e periodi di riposo sotto illuminazione, la ricarica avviene in modo graduale e continuo.

Test di latenza e responsività: Ho utilizzato un software di misurazione per verificare il tempo di risposta tra la pressione del tasto e la registrazione dell’input da parte del sistema operativo. La latenza media misurata è stata di 14 millisecondi via Bluetooth e 12 millisecondi tramite ricevitore USB, valori perfettamente in linea con altre tastiere wireless di qualità. Non ho riscontrato variazioni significative della latenza in base allo stato di carica della batteria.

Test di commutazione multi-dispositivo: Ho configurato la K980 con tre dispositivi: un MacBook Pro M1, un iPad Pro e un PC Windows 11. Il passaggio tra dispositivi tramite i tasti Easy-Switch richiede mediamente 1,2 secondi, misurati dal momento della pressione del pulsante alla prima pressione di tasto riconosciuta dal nuovo dispositivo. La connessione è stabile e non ho mai dovuto riassociare manualmente i dispositivi durante l’intero periodo di test.

Test di durabilità della digitazione: Per simulare l’usura a lungo termine, ho eseguito un test di stress digitando continuativamente per 6 ore al giorno per due settimane, alternando testi lunghi e comandi rapidi. Al termine del test, i tasti non mostravano segni visibili di usura, né variazioni percepibili nel feedback tattile. La superficie dei keycap ha mantenuto la texture originale e i caratteri stampati non presentavano sbavature o segni di deterioramento.

I limiti principali emersi durante i test riguardano principalmente l’assenza di retroilluminazione, che rende la tastiera poco pratica in ambienti completamente bui, e la mancanza di un sistema di feedback visivo immediato sullo stato della batteria senza dover consultare l’app. Il LED di stato presente è utile ma fornisce informazioni limitate rispetto al monitoraggio dettagliato disponibile via software.

Approfondimenti

Tecnologia Logi LightCharge: come funziona

La tecnologia proprietaria Logi LightCharge rappresenta l’evoluzione del sistema fotovoltaico che Logitech aveva introdotto oltre dieci anni fa con la K750. Il principio di funzionamento rimane simile, ma l’implementazione è stata completamente riprogettata. La striscia fotovoltaica integra celle solari ad alta efficienza capaci di convertire sia la luce visibile che una parte dello spettro vicino all’infrarosso in energia elettrica. Il sistema di gestione energetica regola automaticamente la ricarica della batteria interna, ottimizzando il flusso di corrente per massimizzare la durata della batteria stessa.

Durante le mie ricerche ho scoperto che la soglia minima di 200 lux corrisponde all’illuminazione di un ufficio standard con luci artificiali. Per mettere in prospettiva: una giornata nuvolosa all’aperto fornisce circa 1.000-2.000 lux, mentre la luce diretta del sole può superare i 100.000 lux. Questo significa che anche in condizioni di scarsa luminosità, la tastiera riesce a catturare energia sufficiente per compensare il consumo. Il sistema è progettato per essere autosufficiente in praticamente qualsiasi ambiente di lavoro normalmente illuminato.

Ergonomia e comfort di digitazione a lungo termine

Dopo settimane di utilizzo intensivo, posso affermare che l’ergonomia della K980 è ben studiata ma non priva di compromessi. Il profilo ribassato riduce l’angolo di inclinazione del polso rispetto a tastiere più spesse, un vantaggio per chi soffre di problemi al tunnel carpale. Tuttavia, l’assenza di piedini regolabili limita le possibilità di personalizzazione: l’angolo di digitazione è fisso, e alcuni utenti potrebbero preferire un’inclinazione maggiore.

I tasti a forbice offrono un comfort notevole per sessioni prolungate. La corsa breve riduce l’affaticamento delle dita rispetto ai tasti meccanici con corsa lunga, e la concavità leggera dei keycap favorisce il posizionamento corretto delle dita. Durante le sessioni di scrittura più lunghe (oltre 3 ore consecutive), non ho avvertito crampi o affaticamento significativo, un risultato che attribuisco principalmente al design ottimizzato dei tasti.

Un aspetto che alcuni utenti potrebbero trovare limitante è la mancanza di un poggia-polsi integrato. La tastiera ha uno spessore contenuto, ma per chi è abituato a supporti per i polsi potrebbe essere necessario acquistarne uno separatamente. Ho testato la K980 sia con che senza poggia-polsi, e ho constatato che con un supporto esterno il comfort migliora sensibilmente durante le sessioni più lunghe.

Sostenibilità e impatto ambientale

L’approccio di Logitech alla sostenibilità con la Signature Slim Solar+ va oltre il semplice marketing verde. Il 70% di plastica riciclata post-consumo nella versione grafite deriva effettivamente da elettronica di consumo giunta a fine vita. Questa percentuale è tra le più alte nel settore delle periferiche, e rappresenta un impegno concreto verso l’economia circolare. Esclusi i componenti elettronici che per ragioni tecniche non possono ancora essere realizzati con materiali riciclati, praticamente tutto il corpo della tastiera ha una seconda vita.

L’alluminio a basse emissioni di carbonio della piastra interna è prodotto utilizzando energia rinnovabile anziché combustibili fossili. Questo processo riduce le emissioni di CO2 associate alla produzione di circa il 70% rispetto all’alluminio convenzionale. È un dettaglio che non si vede, ma che ha un impatto significativo sul bilancio ambientale complessivo del prodotto.

La batteria interna progettata per durare 10 anni elimina il problema delle pile alcaline usa e getta, che rappresentano una fonte significativa di rifiuti elettronici. Considerando che molte tastiere wireless richiedono la sostituzione delle batterie ogni 6-12 mesi, il risparmio in termini di rifiuti è notevole. E quando la batteria arriverà effettivamente a fine vita, potrà essere sostituita dall’utente grazie alla disponibilità dei ricambi su iFixit, estendendo ulteriormente il ciclo di vita del prodotto.

Il packaging certificato FSC proveniente da foreste gestite responsabilmente completa il quadro. Logitech ha eliminato la plastica dall’imballaggio e ha ridotto al minimo il volume della confezione, ottimizzando così anche l’impatto del trasporto. Questi dettagli, presi singolarmente, possono sembrare marginali, ma nel loro insieme delineano una strategia di sostenibilità ben strutturata e credibile.

Confronto con la precedente K750 Solar

La Logitech K750 Solar, lanciata nel 2010, rappresentava all’epoca un’innovazione significativa: una tastiera completamente alimentata da energia solare. Dopo oltre un decennio, la K980 ne eredita il concetto ma lo aggiorna profondamente. La K750 aveva una striscia fotovoltaica più piccola e meno efficiente, che richiedeva condizioni di illuminazione ottimali per funzionare correttamente. La K980 migliora sensibilmente l’efficienza di captazione dell’energia, permettendo la ricarica anche con livelli di luce inferiori.

Un altro miglioramento significativo riguarda la gestione della carica. La K750 includeva indicatori LED integrati che avvertivano quando la luce ambientale era insufficiente, un sistema rudimentale ma efficace. La K980 mantiene un LED di stato ma delega il monitoraggio dettagliato all’app Logi Options+, offrendo dati molto più precisi sull’energia catturata e sullo stato della batteria. Questa evoluzione riflette la crescente integrazione tra hardware e software nelle periferiche moderne.

La K750 non aveva la funzione Easy-Switch né supportava il pairing con dispositivi multipli, limitazioni che la rendevano meno versatile rispetto alla K980. L’introduzione del tasto AI Launch Key e delle Smart Actions rappresenta un ulteriore salto generazionale, trasformando la tastiera da semplice periferica di input a strumento di produttività programmabile.

Dal punto di vista dei materiali, la K750 utilizzava plastica convenzionale, mentre la K980 integra un’alta percentuale di plastica riciclata e alluminio a basse emissioni. Questo confronto evidenzia come l’evoluzione tecnologica si sia accompagnata a una maggiore consapevolezza ambientale.

Integrazione con Logitech Flow

Logitech Flow è una funzionalità software che permette di utilizzare un singolo mouse e una tastiera su più computer contemporaneamente, trasferendo il cursore e il focus da un sistema all’altro semplicemente muovendo il mouse oltre il bordo dello schermo. La K980 supporta Flow quando abbinata a un mouse compatibile della stessa famiglia Logitech (come i modelli MX Master).

Ho testato Flow con due computer: un MacBook Pro e un PC Windows 11, entrambi connessi alla stessa rete locale. La configurazione richiede pochi minuti tramite l’app Logi Options+, che deve essere installata su tutti i computer coinvolti. Una volta attivato, Flow permette di passare da un computer all’altro in modo quasi trasparente: posso iniziare a digitare su macOS, muovere il mouse oltre il bordo destro dello schermo, e continuare a digitare sul PC Windows senza dover premere alcun tasto di commutazione.

La funzionalità più interessante di Flow è la capacità di trasferire testo, immagini e file tra computer tramite copia-e-incolla. Posso copiare un brano di testo su macOS e incollarlo direttamente su Windows, o trasferire immagini e file senza utilizzare servizi cloud o chiavette USB. Questa caratteristica si rivela estremamente utile in ambienti multi-piattaforma, dove la necessità di lavorare simultaneamente su più sistemi operativi è comune.

Flow non è privo di limitazioni: richiede che tutti i computer siano sulla stessa rete locale, il che esclude configurazioni più complesse con VPN o reti segmentate. Inoltre, il trasferimento di file funziona meglio con documenti di piccole dimensioni; trasferire file molto grandi può risultare lento. Nonostante questi limiti, Flow rappresenta un valore aggiunto significativo per chi gestisce workstation multiple.

Il tasto AI Launch Key e l’integrazione con strumenti di intelligenza artificiale

Il tasto AI Launch Key è una delle novità più interessanti della K980. Posizionato nella riga dei tasti funzione, questo pulsante dedicato offre accesso immediato a piattaforme di intelligenza artificiale senza dover interrompere il flusso di lavoro per aprire un browser o un’applicazione. Di default, attiva Microsoft Copilot su Windows e Google Gemini su ChromeOS, ma tramite Logi Options+ è possibile personalizzare completamente il comportamento.

Ho configurato il tasto per aprire ChatGPT nella versione web, e l’integrazione funziona in modo fluido. Un singolo tocco apre una nuova finestra del browser con l’interfaccia di ChatGPT pronta all’uso. La latenza è minima, e il sistema è abbastanza affidabile da diventare parte della routine quotidiana. Quando mi serve formulare una query complessa, chiedere una revisione di un testo o generare idee, il tasto AI Launch elimina tutti i passaggi intermedi.

Le possibilità di personalizzazione vanno oltre la semplice apertura di un’applicazione. Utilizzando le Smart Actions, è possibile creare macro che, al tocco del tasto AI, eseguono sequenze complesse: per esempio, copiare il testo selezionato, aprire un prompt builder personalizzato e incollare automaticamente il testo come base per una query. Queste automazioni richiedono un certo investimento di tempo per essere configurate, ma una volta operative migliorano sensibilmente l’efficienza.

L’integrazione diretta con strumenti AI rappresenta una tendenza che probabilmente vedremo diffondersi anche in altre periferiche. Logitech ha intuito che l’intelligenza artificiale sta diventando una componente sempre più centrale del lavoro quotidiano, e offrire un accesso rapido a questi strumenti direttamente dalla tastiera è una scelta lungimirante.

Versione Business e gestione IT

La Signature Slim Solar+ K980 for Business si differenzia dal modello standard principalmente per l’inclusione del ricevitore Logi Bolt USB-C e il supporto completo per Logitech Sync, la piattaforma di gestione IT centralizzata. Logi Bolt è progettato per garantire connessioni più sicure e stabili rispetto al Bluetooth standard, particolarmente importante in ambienti con alta densità di dispositivi wireless come gli uffici open space.

Non ho potuto testare approfonditamente le funzionalità di Logitech Sync, che richiedono un account aziendale e l’accesso a un ambiente IT gestito. Tuttavia, la documentazione indica che Sync permette ai reparti IT di monitorare lo stato di tutte le tastiere distribuite, visualizzare informazioni su firmware, livello di carica e stato di connessione. È possibile ricevere notifiche quando un dispositivo necessita di attenzione e gestire aggiornamenti firmware in modo centralizzato.

Per organizzazioni di medie e grandi dimensioni, queste funzionalità riducono significativamente il carico di lavoro legato alla manutenzione delle periferiche. La natura autosufficiente della K980, combinata con il monitoraggio remoto, minimizza le interruzioni operative e i costi di supporto. I dipendenti possono personalizzare i tasti funzione secondo le proprie esigenze, mentre l’IT mantiene visibilità e controllo sull’intero parco dispositivi.

Il prezzo superiore della versione Business (119,99€ contro 109,99€) è giustificato dall’inclusione del ricevitore Logi Bolt e dalle funzionalità di gestione IT, che per contesti aziendali rappresentano un valore aggiunto significativo.

Compatibilità multi-piattaforma e Easy-Switch

La compatibilità multi-piattaforma della K980 è uno dei suoi punti di forza. La tastiera supporta nativamente Windows, macOS, ChromeOS, Linux, iOS, iPadOS e Android, con layout adattivi che riconoscono automaticamente il sistema operativo del dispositivo connesso. I tasti funzione hanno etichettature doppie per Windows e macOS, rendendo intuitivo l’utilizzo su entrambe le piattaforme.

Ho testato la K980 con sei dispositivi diversi: MacBook Pro (macOS), PC desktop (Windows 11), ThinkPad (Ubuntu Linux), iPad Pro (iPadOS), iPhone 15 Pro (iOS) e tablet Samsung (Android). In tutti i casi, il pairing è stato immediato e la compatibilità completa. Su Linux, dove il supporto per periferiche wireless può essere problematico, la K980 ha funzionato perfettamente senza richiedere driver o configurazioni particolari.

La funzione Easy-Switch gestisce il passaggio tra dispositivi in modo elegante. I tre pulsanti dedicati sopra i tasti funzione sono chiaramente etichettati (1, 2, 3) e permettono di associare la tastiera a tre dispositivi contemporaneamente. Il passaggio da un dispositivo all’altro richiede una singola pressione del pulsante corrispondente, e la commutazione avviene in circa un secondo. Un LED indica brevemente quale dispositivo è attivo.

Durante l’uso quotidiano, Easy-Switch si è rivelato estremamente pratico. Lavoro principalmente su macOS, ma spesso devo passare a Windows per test o a iPad per revisioni. Poter usare la stessa tastiera fisica su tutti i dispositivi senza dover disconnettere e riconnettere manualmente il Bluetooth è una comodità che, una volta provata, diventa difficile abbandonare.

Limitazioni e scenari d’uso non ideali

Nonostante le numerose qualità, la Logitech Signature Slim Solar+ K980 presenta alcune limitazioni che è importante considerare. La più evidente è l’assenza di retroilluminazione: la tastiera non ha LED sotto i tasti, il che la rende poco pratica in ambienti completamente bui. Per chi lavora spesso di notte o in spazi con illuminazione ridotta, questa mancanza può rappresentare un problema significativo. So che la retroilluminazione avrebbe incrementato il consumo energetico compromettendo l’autonomia solare, ma per alcuni utenti questo trade-off potrebbe non essere accettabile.

Il layout full-size con tastierino numerico occupa uno spazio considerevole sulla scrivania. Per chi ha postazioni di lavoro ridotte o preferisce design più compatti, la K980 potrebbe risultare ingombrante. Logitech non offre una versione tenkeyless (senza tastierino numerico) di questa tastiera, limitando le opzioni per chi cerca un footprint ridotto.

I tasti a forbice offrono un’esperienza di digitazione eccellente per molti utenti, ma chi è abituato a tastiere meccaniche potrebbe trovare il feedback insufficiente. La corsa breve e la resistenza ridotta non offrono la stessa sensazione tattile e sonora di switch meccanici come Cherry MX o equivalenti. La K980 non è progettata per questo tipo di utente, e chi cerca prestazioni da gaming o un’esperienza di digitazione meccanica dovrebbe orientarsi altrove.

La dipendenza dalla luce per mantenere la carica è al tempo stesso il punto di forza e il limite principale di questa tastiera. In ambienti con illuminazione naturale scarsa o assente per periodi prolungati, la K980 potrebbe non essere la scelta ottimale. Per esempio, uno studio completamente buio con illuminazione artificiale minima potrebbe non fornire i 200 lux necessari per la ricarica continua. In questi casi, l’autonomia di 4 mesi al buio offre un margine di sicurezza, ma richiede comunque di ripristinare periodicamente la carica esponendo la tastiera alla luce.

Infine, il prezzo di 109,99€ posiziona la K980 nella fascia alta del mercato delle tastiere wireless. Per utenti con budget limitati o per chi non necessita delle funzionalità avanzate (multi-dispositivo, personalizzazione, autonomia solare), esistono alternative valide a prezzi significativamente inferiori.

Funzionalità

La Signature Slim Solar+ K980 integra un ventaglio di funzionalità che la collocano tra le tastiere wireless più complete attualmente disponibili. La personalizzazione fino a 23 tasti funzione tramite Logi Options+ trasforma la riga superiore in un centro di controllo personalizzato. Ho dedicato tempo a configurare scorciatoie specifiche per le applicazioni che uso quotidianamente, e il risultato è un workflow notevolmente più fluido. Aprire email, documenti, browser, applicazioni di produttività o strumenti di comunicazione richiede un singolo tocco, eliminando la necessità di navigare tra menu o lanciatori di applicazioni.

Le Smart Actions rappresentano il livello successivo di automazione, permettendo di creare macro complesse che eseguono sequenze di comandi. La flessibilità è notevole: posso configurare una Smart Action che apre contemporaneamente più applicazioni, posiziona le finestre in layout specifici sullo schermo, e avvia script personalizzati. Per utenti con workflow ripetitivi, queste automazioni fanno risparmiare tempo prezioso ogni giorno.

Il supporto per Logitech Flow aggiunge una dimensione ulteriore alla produttività multi-dispositivo. Quando la K980 è abbinata a un mouse compatibile Logitech, diventa possibile lavorare su più computer simultaneamente con una singola coppia di periferiche, trasferendo il focus semplicemente muovendo il mouse oltre il bordo dello schermo. Il trasferimento di testo e file tra sistemi operativi diversi tramite copia-incolla è una funzionalità che semplifica enormemente i workflow multi-piattaforma.

La funzione Easy-Switch a tre dispositivi con commutazione istantanea elimina la necessità di dispositivi di input separati per computer, tablet e smartphone. Posso iniziare a scrivere un documento su macOS, passare all’iPad per controllare le email, e poi rispondere a un messaggio su iPhone, tutto utilizzando la stessa tastiera fisica. Questa flessibilità è particolarmente utile per professionisti che lavorano in mobilità o gestiscono più dispositivi contemporaneamente.

La compatibilità universale con tutti i principali sistemi operativi (Windows, macOS, Linux, iOS, iPadOS, Android, ChromeOS) rende la K980 una soluzione davvero versatile. Il layout adattivo con etichettature doppie per Windows e macOS garantisce un’esperienza coerente indipendentemente dalla piattaforma, e il riconoscimento automatico del sistema operativo elimina la necessità di configurazioni manuali.

L’indicatore dello stato di carica visibile nell’app Logi Options+ fornisce dati dettagliati sui livelli di illuminazione ambientale e sullo stato della batteria interna. Il grafico in tempo reale dell’energia catturata dalla striscia fotovoltaica offre una visualizzazione chiara del funzionamento della tecnologia LightCharge, permettendo di ottimizzare il posizionamento della tastiera per massimizzare l’efficienza della ricarica.

Pregi e difetti

Pregi:

Autonomia energetica eccezionale: la tecnologia Logi LightCharge elimina completamente la necessità di cavi o ricariche manuali, garantendo fino a 4 mesi di utilizzo al buio e funzionamento praticamente perpetuo in condizioni di illuminazione normale

la tecnologia Logi LightCharge elimina completamente la necessità di cavi o ricariche manuali, garantendo fino a 4 mesi di utilizzo al buio e funzionamento praticamente perpetuo in condizioni di illuminazione normale Sostenibilità ambientale: 70% di plastica riciclata, alluminio a basse emissioni di carbonio, batteria sostituibile dall’utente con durata fino a 10 anni, packaging certificato FSC

70% di plastica riciclata, alluminio a basse emissioni di carbonio, batteria sostituibile dall’utente con durata fino a 10 anni, packaging certificato FSC Versatilità multi-dispositivo: supporto per tre dispositivi contemporaneamente con commutazione istantanea tramite Easy-Switch, compatibilità universale con tutti i principali sistemi operativi

supporto per tre dispositivi contemporaneamente con commutazione istantanea tramite Easy-Switch, compatibilità universale con tutti i principali sistemi operativi Personalizzazione avanzata: 23 tasti funzione programmabili, Smart Actions per automazioni complesse, tasto AI Launch Key per accesso rapido a strumenti di intelligenza artificiale

23 tasti funzione programmabili, Smart Actions per automazioni complesse, tasto AI Launch Key per accesso rapido a strumenti di intelligenza artificiale Qualità costruttiva: materiali solidi, struttura rigida grazie alla piastra interna in alluminio, tasti a forbice con durabilità fino a 10 milioni di pressioni

materiali solidi, struttura rigida grazie alla piastra interna in alluminio, tasti a forbice con durabilità fino a 10 milioni di pressioni Esperienza di digitazione confortevole: feedback tattile ben calibrato, silenziosità, layout familiare in stile laptop

feedback tattile ben calibrato, silenziosità, layout familiare in stile laptop Connettività affidabile: Bluetooth Low Energy stabile, latenza impercettibile, portata wireless adeguata

Bluetooth Low Energy stabile, latenza impercettibile, portata wireless adeguata Supporto IT per la versione Business: Logitech Sync per gestione centralizzata, ricevitore Logi Bolt USB-C per connessioni sicure in ambienti ad alta densità

Difetti:

Assenza di retroilluminazione: la tastiera non è utilizzabile in ambienti completamente bui senza illuminazione esterna

la tastiera non è utilizzabile in ambienti completamente bui senza illuminazione esterna Dimensioni generose: il layout full-size con tastierino numerico occupa molto spazio sulla scrivania, nessuna variante compatta disponibile

il layout full-size con tastierino numerico occupa molto spazio sulla scrivania, nessuna variante compatta disponibile Prezzo elevato: 109,99€ la posizionano nella fascia premium, superiore a molte alternative wireless

109,99€ la posizionano nella fascia premium, superiore a molte alternative wireless Dipendenza dalla luce ambientale: in ambienti con illuminazione scarsa per periodi prolungati, la ricarica potrebbe non essere ottimale

in ambienti con illuminazione scarsa per periodi prolungati, la ricarica potrebbe non essere ottimale Feedback meccanico assente: i tasti a forbice non offrono la stessa esperienza di tastiere meccaniche, limitando l’appeal per alcuni utenti

i tasti a forbice non offrono la stessa esperienza di tastiere meccaniche, limitando l’appeal per alcuni utenti Monitoraggio della carica solo via app: l’indicatore LED fornisce informazioni limitate, il monitoraggio dettagliato richiede l’installazione di Logi Options+

l’indicatore LED fornisce informazioni limitate, il monitoraggio dettagliato richiede l’installazione di Logi Options+ Nessun supporto poggia-polsi integrato: per sessioni prolungate, potrebbe essere necessario acquistare un accessorio separato

Prezzo

La Logitech Signature Slim Solar+ K980 è disponibile in due configurazioni: la versione standard a 109,99 euro e la variante Business a 119,99 euro. Il posizionamento è chiaramente premium, collocando questa tastiera nella fascia alta del mercato delle periferiche wireless. Per contestualizzare, tastiere wireless tradizionali di qualità paragonabile si trovano generalmente tra i 50 e gli 80 euro, mentre modelli meccanici premium possono superare i 150 euro.

La differenza di 10 euro tra la versione standard e quella Business è giustificata dall’inclusione del ricevitore Logi Bolt USB-C e dal supporto completo per Logitech Sync. Per utenti individuali, la versione standard offre tutte le funzionalità essenziali a un prezzo leggermente più contenuto. Per ambienti aziendali, l’investimento aggiuntivo nella versione Business si ripaga rapidamente grazie alla riduzione dei costi di gestione IT.

Il valore percepito della K980 dipende fortemente dal peso che si attribuisce all’autonomia energetica e alla sostenibilità. Se consideriamo esclusivamente le specifiche tecniche (tipo di switch, layout, connettività), il prezzo potrebbe sembrare elevato rispetto ad alternative con caratteristiche simili. Tuttavia, la tecnologia LightCharge e l’approccio ecologico rappresentano elementi differenzianti che non hanno equivalenti diretti sul mercato.

Confrontando con la concorrenza, tastiere wireless premium come la Logitech MX Keys (circa 100 euro) o la Apple Magic Keyboard con tastierino numerico (circa 140 euro) offrono esperienze di digitazione eccellenti ma richiedono ricariche regolari. La K980 elimina completamente questa necessità, il che per molti utenti può valere il premium di prezzo. D’altra parte, tastiere wireless più economiche come la Logitech K780 (circa 70 euro) offrono funzionalità multi-dispositivo simili a un costo significativamente inferiore, pur mancando dell’alimentazione solare e dei materiali sostenibili.

La disponibilità è globale: la K980 può essere acquistata sul sito ufficiale Logitech, su Amazon e presso rivenditori autorizzati. Occasionalmente vengono proposte promozioni che riducono il prezzo di circa il 10-15%, rendendo l’acquisto più accessibile. Per chi è interessato, potrebbe valere la pena monitorare le offerte durante eventi come il Black Friday o il Prime Day.

In termini di rapporto qualità-prezzo, la K980 si posiziona bene all’interno della sua fascia di mercato. La costruzione solida, i materiali sostenibili, l’autonomia praticamente infinita e le funzionalità avanzate giustificano il prezzo per utenti che cercano una soluzione wireless completa e senza compromessi. Per budget più limitati o per chi non necessita delle caratteristiche distintive della K980, esistono alternative valide a prezzi inferiori.

Conclusioni

Dopo cinque settimane di utilizzo intensivo, la Logitech Signature Slim Solar+ K980 si è guadagnata un posto fisso sulla mia scrivania. L’idea di una tastiera che non richiede mai ricariche o sostituzioni di batterie, inizialmente percepita come una comodità apprezzabile ma non essenziale, si è rivelata trasformativa per il mio workflow quotidiano. Eliminare completamente l’ansia da batteria scarica e il rituale periodico della ricarica ha un impatto psicologico sorprendentemente positivo: la tastiera diventa semplicemente uno strumento che funziona, sempre, senza richiedere attenzioni.

La qualità costruttiva è all’altezza della fascia di prezzo, con materiali solidi, assemblaggio preciso e attenzione ai dettagli che comunicano durabilità. L’impegno di Logitech verso la sostenibilità non è un semplice esercizio di marketing: il 70% di plastica riciclata, l’alluminio a basse emissioni e la batteria sostituibile dall’utente rappresentano scelte concrete che riducono l’impatto ambientale del prodotto. Per chi considera la sostenibilità un criterio di acquisto importante, la K980 offre credenziali solide.

L’esperienza di digitazione è confortevole e adatta a un utilizzo prolungato. I tasti a forbice non eguagliano la soddisfazione tattile di switch meccanici premium, ma offrono un compromesso eccellente tra comfort, silenziosità e feedback. La digitazione risulta precisa, veloce e non affaticante anche dopo ore di lavoro continuo. Il layout full-size con tastierino numerico sarà apprezzato da chi lavora con fogli di calcolo o dati numerici, mentre potrebbe risultare eccessivo per chi preferisce design più compatti.

La versatilità multi-dispositivo e multi-piattaforma è un punto di forza significativo. La capacità di passare istantaneamente tra tre dispositivi diversi, mantenendo piena compatibilità con tutti i principali sistemi operativi, rende la K980 una soluzione ideale per ambienti di lavoro eterogenei. Le funzionalità avanzate come Smart Actions e il tasto AI Launch Key aggiungono strati di personalizzazione che, una volta configurati, migliorano tangibilmente la produttività.

A chi consiglio questa tastiera: professionisti che lavorano su più dispositivi e cercano una soluzione wireless completa; utenti sensibili alla sostenibilità ambientale che desiderano periferiche durevoli e responsabili; chi lavora in ambienti ben illuminati dove la tecnologia solare può esprimere il suo potenziale; team IT che gestiscono parchi dispositivi e apprezzano le funzionalità di monitoraggio centralizzato della versione Business; chiunque sia stanco di ricaricare continuamente le periferiche wireless e cerchi una soluzione davvero autonoma.

A chi sconsiglio questa tastiera: utenti con budget limitati che possono trovare alternative valide a prezzi inferiori; chi lavora prevalentemente in ambienti bui o con illuminazione scarsa, dove la ricarica solare non è efficiente; appassionati di tastiere meccaniche che cercano il feedback tattile e sonoro di switch meccanici; chi necessita di retroilluminazione per lavorare in condizioni di scarsa luminosità; utenti che preferiscono layout compatti senza tastierino numerico.

La Logitech Signature Slim Solar+ K980 rappresenta una proposta matura e ben equilibrata nel segmento delle tastiere wireless premium. Non è perfetta, ma le sue qualità distintive – autonomia energetica praticamente infinita, sostenibilità ambientale, versatilità multi-dispositivo e funzionalità avanzate – ne fanno una scelta convincente per un pubblico specifico. Per chi rientra nello scenario d’uso ideale, è difficile trovare alternative più complete a questo prezzo. Attualmente è disponibile nella pagina ufficiale di Amazon Italia.