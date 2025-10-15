HONOR Magic 8 Pro: il nuovo flagship si mostra in bianco

Il futuro della gamma Magic si chiama HONOR Magic 8 Pro e si mostra finalmente in immagini reali nella variante bianca, svelando un design elegante e specifiche che puntano in alto. Il look raffinato, caratterizzato da una scocca lucida e moduli fotografici centrali, conferma la volontà del brand di posizionarsi tra i protagonisti del mercato premium. Ma è sotto la superficie che si nasconde l’evoluzione più sorprendente.
HONOR Magic 8 Pro: fotografia computazionale, AI avanzata e debutto imminente per un top di gamma tutto da scoprire
Il cuore del dispositivo sarà infatti il nuovissimo Snapdragon 8 Elite Gen 5, abbinato a chip proprietari di HONOR per gestire comunicazioni RF e consumi energetici in modo più efficiente. Una strategia che mira a offrire prestazioni elevate senza sacrificare l’autonomia. Grazie anche alla batteria da 7000 mAh e alla ricarica rapida a 120 W, accompagnata dal supporto wireless.
La potenza è completata da fino a 16 GB di RAM e 1 TB di archiviazione, configurazioni pensate per un pubblico esigente. Anche il comparto fotografico si spinge oltre. Spicca un obiettivo periscopico da 200 MP, affiancato da sensori da 50 MP per la principale e la ultra-grandangolare. Un mix che promette risultati fotografici di altissimo livello e zoom ottico avanzato, pronto a sfidare i migliori del settore.
A completare il quadro troviamo Magic Color. Una funzione software innovativa per il restyling creativo di immagini e video, ereditando spunti dalle app grafiche professionali. L’integrazione dell’AI sarà centrale non solo in ambito fotografico, ma anche nell’interazione quotidiana. Grazie al supporto del sistema operativo MagicOS 10 basato su Android 16.
Il lancio ufficiale in Cina è atteso per oggi, 15 ottobre, con un possibile arrivo in Europa nei primi mesi del 2026. I prezzi, secondo le tendenze attuali, dovrebbero superare i 1000 euro per la versione Pro, in linea con il posizionamento di mercato. Accanto allo smartphone, HONOR potrebbe anche annunciare MagicPad 3 Pro, un tablet con display da 13,3” e specifiche da vero PC. Alimentato dallo stesso chip di punta.
Con la serie Magic 8, HONOR dimostra di voler consolidare la sua identità nel mercato high-end. Offrendo un’alternativa concreta e competitiva ai colossi della tecnologia mobile.