Honor

Honor si prepara a lanciare MagicOS 10, nuova versione del sistema operativo proprietario che introdurrà numerose novità per l’esperienza utente. Al centro dell’aggiornamento ci sarà l’evoluzione di Smart Capsule, funzione che ricorda la Dynamic Island di Apple e la Live View di Huawei, pensata per offrire interazioni rapide e gestione intuitiva delle attività quotidiane.

Smart Capsule: interazione più ricca

La nuova Smart Capsule sarà posizionata nella parte alta dello schermo e offrirà informazioni e controlli rapidi per le app. Honor ha lavorato su feedback e suggerimenti degli utenti per creare una versione più potente e flessibile. Tra le novità attese ci sono animazioni contestuali per azioni come la registrazione dello schermo, la ricarica della batteria, lo sblocco facciale, l’avanzamento nella riproduzione di contenuti multimediali, l’attivazione della torcia e la visualizzazione rapida di ordini da store online. L’obiettivo è garantire feedback visivi immediati e rendere più semplice il multitasking.

MagicOS 10 introdurrà anche widget inediti e nuovi stili per l’orologio della schermata di blocco, con possibilità di personalizzazione avanzata. Cambieranno anche gli effetti di visualizzazione, e arriverà una barretta bianca come elemento di design e supporto all’usabilità. Il Control Center offrirà impostazioni aggiuntive per adattarsi alle preferenze dell’utente, consentendo di organizzare i toggle rapidi in modo più flessibile.

Oltre alle novità visive, l’aggiornamento includerà un codec Bluetooth LHDC per migliorare la qualità dell’audio wireless con cuffie e speaker compatibili. Saranno presenti ottimizzazioni per la velocità di connessione, così da mantenere prestazioni stabili anche in mobilità.

Tra le funzioni fotografiche, è prevista una modalità Ultra-Dark per scatti notturni più luminosi e dettagliati, preservando la naturalezza dei colori. Anche il gesto NFC verrà migliorato per rendere più fluido il passaggio di carte e credenziali digitali.

Secondo le anticipazioni, MagicOS 10 porterà nuove funzioni smart basate sull’intelligenza artificiale, pensate per automatizzare operazioni quotidiane e rafforzare la protezione dei dati. Il sistema adotterà algoritmi e strumenti di sicurezza aggiornati per contrastare minacce e vulnerabilità.

Questi interventi puntano a un miglioramento complessivo delle prestazioni e a un’esperienza d’uso più sicura e personalizzata.

Honor non ha ancora annunciato una data ufficiale, ma le indiscrezioni indicano un debutto di MagicOS 10 in concomitanza con la presentazione della gamma Honor Magic 8, prevista per ottobre 2025. Alcune delle funzioni descritte potrebbero essere disponibili solo su determinati modelli o arrivare con aggiornamenti successivi.