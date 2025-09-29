Honor Magic 8 Pro debutta con un nuovo design

Honor si prepara al lancio del suo prossimo top di serie, il Magic 8 Pro, atteso in Cina il 15 Ottobre. A pochi giorni dalla presentazione, l’azienda ha diffuso alcune immagini ufficiali che mostrano le linee del dispositivo, confermando un design rinnovato ma ancora fedele allo stile tipico del marchio.

Il modulo fotografico circolare sul retro e la colorazione azzurro pastello richiamano il precedente Magic 7 Pro, ma non mancano alcune differenze importanti. Il pannello posteriore ora è completamente piatto, con bordi più squadrati che si allineano alle tendenze attuali del mercato. Emerge poi un nuovo tasto fisico, posizionato sul lato sinistro del telefono. Si tratta dell’ “AI button”, pensato per attivare funzioni basate sull’intelligenza artificiale integrate da Honor. Anche se le specifiche complete non sono state ancora svelate, l’azienda ha confermato la presenza di Magic Color, un sistema che consente di modificare immagini e video adottando la palette cromatica di un contenuto scelto dall’utente.

Honor Magic 8 Pro: Snapdragon 8 Elite Gen 5 e comparto fotografico da 200MP

Il cuore di Honor Magic 8 Pro sarà lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, l’ultima piattaforma premium di Qualcomm. Questo processore non solo garantisce prestazioni elevate, ma dovrebbe anche spingere al massimo le capacità AI del dispositivo, migliorando sia l’esperienza fotografica sia l’interazione quotidiana con lo smartphone. Tra i possibili vantaggi si ipotizzano suggerimenti intelligenti, generazione di contenuti su richiesta e ottimizzazione automatica delle prestazioni.

Particolare attenzione è rivolta al comparto fotografico. Le anticipazioni parlano di un sensore principale da 200MP affiancato da uno zoom ottico potenziato, soluzione che confermerebbe la volontà di Honor di sfidare i concorrenti diretti nel settore premium. L’insieme di hardware avanzato e nuove funzioni AI dovrebbe rendere l’esperienza multimediale più ricca e versatile.

Il lancio ufficiale in Cina, come detto, è fissato per metà ottobre, ma resta ancora qualche dubbio sui tempi di arrivo in Europa. Ad ogni modo, considerato l’ aumento di interesse del pubblico verso i dispositivi Honor, è probabile che il suo arrivo sul mercato europeo non si farà attendere a lungo