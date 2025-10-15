Motorola Moto X70 Air è ufficiale con 6 mm di spessore

Anche il produttore tech Motorola ha deciso di sfidare i big del settore proponendo sul mercato un nuovo smartphone che punta alla sottigliezza estrema. L’azienda ha infatti da poco presentato in veste ufficiale il nuovo Motorola Moto X70 Air, uno smartphone unico ed estremamente sottile, grazie al suo spessore di appena 6 mm ed un peso complessivo di soli 159 grammi. Vediamo qui di seguito le altre caratteristiche.

Motorola Moto X70 Air, ufficiale il nuovo smartphone super sottile di Motorola

Motorola Moto X70 Air è il nuovo smartphone di punta del produttore tech Motorola e si distingue per il suo spessore contenuto. Come già accennato in apertura, il device ha uno spessore di appena 6 mm, il tutto in un corpo con un peso complessivo di soli 159 grammi. Nonostante questo, l’azienda è riuscita a montare a bordo una batteria piuttosto ampia, con una capienza pari a ben 4800 mah. Gli utenti potranno inoltre ricaricarla in tempi rapidi grazie al supporto alla ricarica rapida da 68W. È anche presente il supporto alla ricarica wireless da 15W.

Sulla parte frontale spicca poi la presenza di un display con tecnologia OLED. Il pannello ha una diagonale pari a 6.7 pollici con risoluzione 1220p e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. La luminosità arriva ad un massimo di 4500 nits. In alto in un piccolo foro trova poi posto una fotocamera anteriore per i selfie da ben 50 MP.

Sul retro il comparto fotografico è invece affidato a due sensori fotografici da 50 MP, di cui uno principale e uno grandangolare. Dal punto di vista prestazionale, a bordo troviamo il soc Snapdragon 7 Gen 4 con tagli di memoria con fino a 12 GB di memoria RAM LPDDR5X e 256/512 GB di storage interno UFS 3.1. Non manca neanche la certificazione di resistenza IP68/IP69.

Il nuovo Motorola Moto X70 Air è presente per il momento sullo store di Lenovo, anche se non sono stati rivelati ancora prezzo e disponibilità sul mercato.