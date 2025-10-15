ho.Mobile, la tariffa da non perdere a soli 5,95 € al mese

Gli utenti che sono in cerca di una nuova promozione telefonica, potrebbero tranquillamente scegliere ho.Mobile come proprio operatore. Il gestore è un operatore telefonico virtuale, che si appoggia alla rete di Vodafone Italia. Questo fa di lui un gestore low cost, ma con una delle reti più stabili d’Italia.

Un altro punto di forza di ho.Mobile è la trasparenza totale nei confronti dei propri clienti, che non prevede alcun costo nascosto e soprattutto nessuna rimodulazione nel tempo. In questo modo, l’operatore può offrire ai clienti dei piani tariffari stabili, trasparenti e soprattutto vantaggiosi dal punto di vista del prezzo.

ho.Mobile, le promozioni telefoniche più economiche dell’operatore

ho.Mobile presenta piani tariffari davvero speciali, che possono offrire agli utenti tutto ciò che desiderano. La tariffa più economica di tutte è disponibile soltanto fino al 3 novembre 2025. Si tratta di un piano tariffario con 100 giga di Internet, minuti illimitati e 200 SMS. Il prezzo è davvero incredibile, perché si parla di soli 5,95 € al mese.

ho.Mobile ha pensato per gli utenti, altre due promozioni telefoniche economiche. La prima prevede 150 giga di Internet, minuti illimitati e 200 SMS, a soli 6,95 € al mese. Mentre la seconda, per chi voglia navigare più spesso, mette a disposizione 250 giga di Internet, minuti illimitati e 200 SMS, a 8,95 € al mese.

Ma ho.Mobile possiede anche la tecnologia 5G, e lo dimostra grazie a due piani tariffari da non perdere. La prima offerta con 5G, prevede 150 giga di Internet con tecnologia 5G inclusa, minuti illimitati e 200 SMS. Il costo è di soli 9,95 € al mese. La seconda tariffa, invece, mette a disposizione 250 giga di Internet con tecnologia 5G inclusa, minuti illimitati e 200 SMS. Questa volta il prezzo è di 11,95 € al mese.

I piani tariffari di ho.Mobile sono dunque pensati per tutte le esigenze degli utenti, mettendo a disposizione tariffe all inclusive sia con tecnologia 5G inclusa, sia senza.