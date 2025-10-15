Amazon Prime Video supera Netflix, è la piattaforma di streaming più usata in Italia

Nel panorama dello streaming italiano, la crescita di Netflix si è arrestata. Dopo anni di dominio incontrastato, piattaforma è stata superata da Amazon Prime Video. A rivelarlo sono le rilevazioni di JustWatch sulle quote di mercato delle piattaforme di streaming ad abbonamento (SVOD) nel terzo trimestre del 2025.

Le stime sono calcolate in base all’attività di oltre 2.2 milioni di utenti che utilizzano mensilmente la piattaforma di rilevazione nel nostro Paese. I dati si basano sull’aggiunta di un titolo alla propria watchlist oltre che a contrassegnare un film o una serie tv come vista.

Considerando tutte queste azioni condotte dagli utenti, Prime Video ha registrato una quota di mercato del 26%. Per un solo punto percentuale di differenza (25%), Netflix è scesa al secondo posto tra i servizi di streaming.

Streaming in Italia: Netflix scende al secondo posto rispetto ad Amazon Prime Video nel terzo trimestre del 2025

Sul gradino più basso del podio troviamo Disney+ che ha fatto registrare un 19% di market share, in crescita rispetto alle precedenti rilevazioni. Tra i servizi di streaming più utilizzati dagli italiani spicca anche Apple TV+ con l’8% e NOW che ottiene il 6%.

I servizi offerti da Infinity e Paramount+ ottengono il 5% ciascuno della quota di mercato mentre Discovery+ si ferma al 2%. Stabile anche MUBI all’1% mentre, sommando i restanti servizi di streaming attivi nel paese, si ottiene una quota complessiva del 3%.

L’analisi della situazione italiana, con il sorpasso di Prime Video ai danni di Netflix, non è assolutamente da considerare un caso isolato. Il servizio di Amazon si è imposto come soluzione principale anche per i consumatori in Germania, Canada, Brasile e Stati Uniti. Nel Regno Unito, Francia, Australia e Spagna, invece, Netflix risulta la piattaforma più utilizzata. Il testa a testo è molto acceso e le differenze percentuali tra i due servizi sono molto contenute in ogni Paese analizzato.