Acqua minerale e PFAS: sei marche italiane contengono TFA

Ci sono notizie che ti arrivano addosso silenziose, quasi in punta di piedi, ma che hanno il potere di farti riconsiderare quei gesti che davi per scontati. Ecco, la storia che arriva da Greenpeace Italia è esattamente una di quelle. Parliamo di acqua minerale, quella che compriamo al supermercato, magari convinti di scegliere un prodotto più sicuro e incontaminato. E invece, in sei bottiglie di marche che probabilmente hai in frigo in questo momento, hanno trovato un ospite indesiderato: il TFA, l’Acido Trifluoroacetico.

Greenpeace scopre tracce di TFA in sei brand di acqua minerale

Ora, il nome suona tecnico e un po’ noioso, ma la sostanza è tutt’altro che banale. Il TFA fa parte della famigerata famiglia dei PFAS, che gli scienziati chiamano con un nome che è già un programma: “inquinanti eterni”. Capito il concetto? Una volta che queste sostanze, che derivano da pesticidi e vecchi gas refrigeranti, vengono rilasciate nell’ambiente, non vanno più via. Non si degradano, non si dissolvono, si fanno strada ovunque. E “ovunque” purtroppo include le falde acquifere, i terreni, e, di conseguenza, l’acqua che finisce nella tua bottiglia. È come un inchiostro invisibile che macchia il nostro pianeta in modo permanente.

L’indagine di Greenpeace è stata meticolosa: hanno comprato otto tra le marche più popolari in un supermercato romano — parlo di nomi come Levissima, Panna, San Pellegrino, Sant’Anna, e altri — e le hanno spedite in laboratori super-specializzati in Italia e Germania. Il verdetto è stato chiaro: due marche si sono salvate, Ferrarelle e San Benedetto, mentre le altre sei presentavano tracce di TFA. Non un veleno letale immediato, s’intende, ma una presenza diffusa e persistente che solleva un mare di domande.

La cosa più preoccupante è proprio l’assenza di regole. Attualmente, in Italia, non c’è un limite di legge specifico per il TFA nell’acqua minerale. Siamo in un vuoto normativo che fa sentire tutti un po’ più esposti. Quanto di questa roba stiamo bevendo? E quali sono i reali effetti a lungo termine? Sebbene il TFA sia ancora oggetto di studio, sappiamo già che la famiglia dei PFAS in generale è stata collegata a possibili danni ormonali e a problemi nello sviluppo fetale. È un rischio che si accumula goccia dopo goccia.

Se guardiamo i numeri, il primato spetta all’acqua Panna, che ha registrato circa 700 nanogrammi per litro, seguita a ruota da Levissima e Sant’Anna. Certo, sono concentrazioni infinitesimali, ma non vanno prese alla leggera. Questa scoperta non è un caso isolato italiano; è un campanello d’allarme che suona in tutta Europa, e che dimostra quanto profondamente l’inquinamento industriale si sia ormai radicato nel ciclo naturale dell’acqua. Le aziende coinvolte, per il momento, hanno scelto la via del silenzio, un non-commento che purtroppo non fa altro che aumentare l’inquietudine.

E allora, a cosa serve questa notizia? Forse a scuoterci un po’, a ricordarci che la purezza non è garantita da un’etichetta o da un’origine alpina, ma è qualcosa che va protetta con leggi e controlli rigorosi. La lotta contro gli “inquinanti eterni” non è solo una battaglia ecologica, ma una battaglia per la trasparenza e, in fin dei conti, per la salute di tutti. L’acqua, che dovrebbe essere l’emblema della vita e della pulizia, diventa così il termometro di quanto abbiamo permesso alla chimica di alterare anche le risorse più fondamentali. E forse, la prossima volta che la verseremo nel bicchiere, ci ricorderemo che il cambiamento verso un ambiente più sano non può più aspettare.