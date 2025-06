150 giga e minuti illimitati? C’è CoopVoce EVO 150 a 6,90 €!

Chi ha detto che cambiare operatore dev’essere complicato, pieno di clausole in piccolo e sorprese poco piacevoli? CoopVoce, con la sua offerta EVO 150, sembra volerci dimostrare l’esatto contrario. A volte basta poco per semplificarsi la vita e risparmiare un bel po’.

CoopVoce EVO 150: l’offerta chiara e completa a prezzo fisso

Mettiamo il caso che tu stia spendendo ogni mese troppo per avere giga che a malapena ti bastano, oppure ti ritrovi a controllare ogni due giorni se hai ancora minuti o SMS disponibili. Ecco, con EVO 150 queste preoccupazioni praticamente spariscono. Hai 150 giga (sì, centocinquanta), minuti illimitati e 1000 SMS a 6,90 € al mese. E no, non è una di quelle offerte che dopo sei mesi raddoppia il prezzo: questo è il costo per sempre. Davvero. CoopVoce è uno dei pochissimi operatori italiani che non ha mai aumentato una tariffa. Mai.

La cosa bella è che non serve nemmeno uscire di casa per attivarla. Puoi richiederla direttamente online e scegliere se ricevere la SIM fisica nella cassetta della posta o se passare a ritirarla in uno dei tantissimi punti vendita Coop. In entrambi i casi, niente costi di attivazione e primo mese gratuito. Se invece sei già cliente e vuoi cambiare promo, c’è un piccolo contributo iniziale (9,90 €) e poi torni a pagare 6,90 € al mese.

E mentre altri operatori ti vincolano con penali, clausole o mille opzioni a pagamento, qui la filosofia è chiara: tutto semplice, tutto incluso. Hotspot gratuito, nessun costo extra, assistenza sempre disponibile, anche via chat. Addirittura, se fai la spesa alla Coop, puoi trasformare i tuoi punti in ricariche automatiche. E se ti piace fare le cose in modo sostenibile, sappi che le SIM sono realizzate in plastica riciclata — sì, provengono anche da vecchi frigoriferi.

Alla fine, EVO 150 non è solo una promozione conveniente. È una scelta pratica, trasparente e anche un po’ etica. Perfetta per chi è stanco di offerte che sembrano belle solo in apparenza e per chi vuole qualcosa che funzioni, senza sorprese.